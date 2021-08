Verstappen disparó contra Hamilton y Mercedes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Me pareció irrespetuoso y lo celebraron de una forma que dejaron claro cómo son en realidad" expresó Max sobre los festejos del múltiple campeón tras ganar la carrera de Gran Bretaña.

El piloto de Red Bull Max Verstappen volvió a criticar duramente a Lewis Hamilton y a su equipo, Mercedes, tras el incidente ocurrido en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña.

Luego del choque que dejara afuera de la carrera al neerlandés, el británico fue penalizado con 10 segundos; al respecto Max se mostró molesto con la decisión "No creo que la sanción fuera la correcta, ya que dejas fuera a tu rival más directo. Además, nuestros coches son mucho más rápidos que el resto y podríamos haber acabado a 40 o 50 segundos de los demás en condiciones normales. Creo que la sanción debió ser más dura".

Por último volvió a mencionar sobre el final de la carrera y la celebración de Hamilton tras ganar la carrera "Me parece poco respetuoso. Mientras un piloto está en el hospital, el otro está ondeando su bandera como si no hubiese pasado nada. Una hora antes me había mandado a las protecciones con un impacto de 51G. Además, no es sólo eso, es la reacción de todo el equipo. Yo nunca hubiese hecho eso. Me pareció irrespetuoso y lo celebraron de una forma que dejaron claro cómo son en realidad"