Viernes 30.07.2021

3:27

Vela

Lucía Falasca terminó en la 31° posición en la clase Laser Radial y se despide de Tokio 2020

La atleta argentina aclaró que este resultado "no la define" y que no es su última participación olímpica.

La atleta argentina aclaró que este resultado "no la define" y que no es su última participación olímpica.

Lucía Falasca culminó en la 31° posición en la clase Laser Radial y finaliza su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio Al cabo de las 10 pruebas previas a la final de laser radial femenino, Lucía Falasca queda 31ª entre 44 navegantes en la clasificación general, con 220 unidades. En la última de esas pruebas se posicionó 30ª y esa ubicación la dejó eliminada de los Juegos. La regata decisiva de la categoría tendrá lugar este domingo, a las 3.33 de Buenos Aires. “Mi camino Olímpico no va a terminar acá. Este resultado me duele y no me define”, indicó en diálogo con TyC Sports y aseguró que ya empieza a pensar en París 2024. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Falasca había finalizado en el 11° puesto, mientras que obtuvo la medalla de bronce en Lima 2019.

