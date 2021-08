Peste Porcina: después de 40 años vuelven a detectar casos en República Dominicana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En ese país se confirmaron casos en una muestra de 389 cerdos analizados en dos provincias diferentes. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USA) se ofreció para controlar el virus.

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana confirmó la presencia de peste porcina africana (PPA) en ese país luego de conocer los resultados de 389 muestras hechas en cerdos criados en granjas y traspatios. La noticia viene a poner una alerta sobre las autoridades sanitarias y el sector porcino de la Argentina, donde se prevé un reforzamiento en los controles de ingreso de turistas al país provenientes de la isla, así como de otros destinos donde está presente la enfermedad.

La noticia se conoció este jueves luego de que el laboratorio del Centro de Enfermedades Animales de Plum Island (EEUU) encontrara, después de una inspección, la presencia de la peste porcina africana en muestras recolectadas de cerdos de Sánchez Ramírez y Montecristi, dos provincias de ese país. De acuerdo con la información difundida por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, este hecho fue corroborado por el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), quienes determinaron la presencia del virus en una reducida población de cerdos de crianza en estas poblaciones.

Esta es la primera aparición de la enfermedad en el continente americano desde la llegada a China en 2018 y a Alemania a finales del 2020. “La aparición de la peste porcina africana en República Dominicana es una preocupación para todo el continente americano porque es una enfermedad que hasta fines de los 80, principios de los 90 no estaba en el continente y para nosotros es una gran preocupación. Creo que se tienen que reforzar todos los trabajos que se están haciendo en el Senasa, que se está trabajando muy bien, pero esto es la aparición de una alerta amarilla”, dijo Juan Uccelli, consultor porcino.

La Argentina no exporta ni importa carne de cerdo de ese mercado, pero existe un riesgo latente en el ingreso de turistas provenientes de la isla. “América era un continente exento de la enfermedad, se tomaron todas las precauciones para no tenerla y estábamos bien. Si bien es una isla, puede llegar a ser un problema para todos, va a haber que tener muchísimos cuidados”, dijo una fuente del Gobierno a este medio.

En esa línea, Uccelli agregó que para impedir el ingreso del virus a la Argentina, se tiene que hacer un trabajo en concordancia con los otros países de la región. “Creo que se tiene que trabajar de una forma conjunta entre los organismos públicos y privados, especialmente de Sudamérica para seguir manteniendo la región libre de esta enfermedad. Esto ha afectado a una isla, pero hay que reforzar todo el trabajo, porque es una enfermedad por la que no hay vacuna. República Dominicana no exportaba carne, pero tampoco va a poder hacerlo, como le pasó a Alemania”, ejemplificó.

Hasta 2016, la cantidad de cerdas madres promediaba entre 77.000 y 82.000 cabezas en Dominicana. Además, en 2015 habían llevado adelante campañas de vacunación tras la aparición de brotes de PPC, el cual redujo la enfermedad en un 100% en las provincias fronterizas. Sin embargo, dada la fragilidad de la situación sanitaria en Haití (país vecino) sugerían reforzar los controles sanitarios, según citan los medios locales. “En las provincias donde se ha detectado el brote hay una población total de unos 15.000 cerdos en Sánchez Ramírez y de 4.600 en la de Montecristi”, consignó el sitio Animal’s Health.

“Sigue haciendo estragos en China y está avanzando en Europa, que no es un tema menor, razón por la cual esto puede cambiar las condiciones de comercialización de la carne de cerdo a nivel mundial, y la Argentina que está ingresando en el negocio de la exportación desde hace algunos años tiene que seguir manteniendo un status, como lo tiene, libre de todas las enfermedades que afectan el comercio de la carne porcina. Esta es una y es muy grave. Creemos que hay que reforzar el trabajo que está haciendo el Senasa, que está muy bien hecho, pero hay que reforzarlo aún más y trabajar regionalmente”, afirmó Uccelli.

Recomendaciones

Desde el Senasa, en tanto, recomiendan no ingresar carne de cerdo ni sus derivados sin autorización de la entidad; tampoco se permite cerdos ni material reproductivo sin la certificación sanitaria correspondiente. “Si hay personas que estuvieron en países donde existe la enfermedad, no tome contacto inmediatamente con cerdos de nuestro país”, aconsejaron. Si bien, la peste porcina africana no representa un peligro para la salud humana, puede llevar a severas pérdidas económicas para la producción del país.

La llegada de la PPA a Dominicana significa el salto al continente americano de la enfermedad -donde dejó de estar presente hace 40 años-. Ahora, la PPA ya se encuentra en los cinco continentes. Se ha detectado tanto en Europa, con numerosos países afectados, como África o Asia. Además, en 2020 llegó a Papúa Nueva Guinea, el primer país de Oceanía afectado.

“El tema de la peste es que cualquier humano que visite un lugar donde haya esta enfermedad tiene que tomar muchísimos recaudos cuando sale de ahí porque la puede llevar en las manos, ropa, zapatos”, señaló la misma fuente del Gobierno.

Por último agregó que los cuidados vienen exclusivamente por el tránsito humano. “Por el turismo, si mucha gente se va a Punta Cana de vacaciones puede ser un problema si traen alimentos que no pueden ingresar por la aduana y que entran de contrabando. Seguramente empezaremos a trabajar el caso haciendo una campaña de difusión. Como primera medida sería extremar los controles en los aeropuertos”, sintetizó.