En medio de críticas, asumió Guido Bellido como jefe de gabinete en Perú

Viernes 30.07.2021

10:37

El nuevo presidente del Consejo de Ministros es un parlamentario de 41 años al que se abrió una investigación por presunta apología del terrorismo, por defender a los miembros de Sendero Luminoso.

Un nuevo Gabinete ministerial, en el que falta por designar titulares de Economía y Justicia, entró este viernes en funciones en Perú, en medio de críticas de sectores de oposición e independientes contra el presidente Pedro Castillo por la designación del congresista Guido Bellido como jefe del equipo.

Castillo le tomó juramento a los ministros casi a la medianoche del jueves, en una ceremonia cuyo inicio se retrasó tres horas sin que hubiera explicaciones.

Para el analista José Carlos Requena, es poco probable que el equipo logre el voto de confianza que necesita del Congreso cuando lo pida en un mes. Las reacciones de las bancadas de derecha y centroderecha, que sumadas forman mayoría, según afirmó a medios locales.

Por disposiciones constitucionales, si el Congreso no le da la confianza al Gabinete, sus miembros renunciarán y Castillo tendrá que formar otro sin Bellido.

Las primeras reacciones de los partidos de derecha y de centroderecha apuntan a que votarán "no", mientras que el Partido Morado, de centro y hasta ahora favorable a colaborar con Castillo, también se pronunció en contra.

Sin embargo, si el Congreso le negara la confianza a un segundo Gabinete, Castillo podría disolverlo legalmente.

Para analistas como Arturo Maldonado, no se puede descartar así que se trate de una maniobra para dejar al Legislativo en una situación incómoda, aunque en general los observadores independientes consideran en la prensa local que se trata de un "autogol" del Presidente.

La tensa calma que había en las primeras horas de gestión de Castillo estalló cuando el mandatario anunció la designación de Bellido, investigado por la Fiscalía por "apología del terrorismo", visto por rivales e incluso por aliados como de "línea dura" y quien genera rechazo por comentarios "misóginos" y "homofóbicos" en Twitter.

Bellido, del partido oficialista Perú Libre (PL), no había aparecido en las especulaciones, que daban como casi seguro para la jefatura del Gabinete al exparlamentario Roger Nájar, una posibilidad que se evaporó por la resistencia de otros sectores, que objetaban su idoneidad moral.

Pero Bellido, ingeniero electrónico y magíster en Economía, de 41 años, también tiene experienci por sus choques no solo con la derecha sino también con aliados, a los que acusó recientemente de pretender imponer condiciones y de "ofertarse" para ocupar ministerios.

Sus elogios en televisión a Sendero Luminoso –lo que le costó una investigación fiscal-, su defensa de los líderes del PL condenados por corrupción y sus "guerras" en las redes también lo tienen en la mira de los adversarios.

"'La revolución no necesita peluqueros' y 'el trabajo los hará hombres'. El 'hombre nuevo' no puede ser 'maricón'. 'La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones'. Palabras de nuestro comandante líder cubano Fidel Castro", escribió una vez. También promovió un boicot contra una empresa telefónica por incluir homosexuales en una publicidad.

Nájar y Bellido son muy cercanos al fundador y líder de PL, el también controvertido Vladimir Cerrón, a quien diversos sectores acusan de pretender manejar a Castillo.

Hasta el jueves se daba por hecho que el ministro de Economía sería Pedro Francke, académico de izquierda bien valorado por todo el arco político, pues se le consideraba capaz de disipar los miedos que genera el supuesto radicalismo de Castillo.

Pero Francke no se presentó a juramentar y todo apunta a que cambió de decisión por la presencia de Bellido. Igual ocurrió con Justicia, a donde supuestamente iría Avelino Guillén, el exfiscal que logró el encarcelamiento del expresidente Alberto Fujimori.

El Gabinete está formado por militantes de PL, independientes de izquierda y miembros de la agrupación socialista Juntos Por Perú (JPP). La mayoría son desconocidos por la opinión pública peruana.

El nuevo canciller es Héctor Béjar, sociólogo de 85 años que en la década de 1960 lideró un fugaz grupo guerrillero comunista, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y es un intelectual muy próximo a Cerrón, según diversas fuentes.

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, de PL, es Ministra de Inclusión, mientras que el excongresista Hernando Cevallos, el legislador Roberto Sánchez y la socióloga Anahí Durand, todos de JPP, asumieron en Salud, Comercio y Mujer, respectivamente.

El excandidato presidencial de izquierda Ciro Gálvez estará en Cultura y el profesor de colegio Juan Cadillo, con varios premios internacionales por su labor, quedó en Educación.

Otros ministros son Walter Ayala en Defensa, Juan Manuel Carrasco en Interior, Víctor Raúl Mayta en Agricultura, Íber Maraví en Trabajo, Iván Quispe en Producción, Iván Merino en Energía, Juan Francisco Silva en Transporte y Geiner Alvarado en Vivienda. Falta además el de Ciencia, cartera de próxima creación.