Viernes 30.07.2021 - Última actualización - 11:34

11:18

Fútbol argentino Horarios y TV: comienza la fecha 4 de la Liga Profesional

Este sábado comienza la fecha 4 de la Liga Profesional de Fútbol, donde los equipos santafesinos buscarán volver a una victoria tras no poder conseguir los tres puntos en la fecha pasada.

El Sabalero será nuevamente el equipo que abra la jornada, recibiendo a Godoy Cruz el sábado a las 13:30. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Luego, Unión jugará ante Lanús en La Fortaleza, a las 15:45. El partido será televisado por la TV Pública.

Dentro de la jornada, destacan los siguientes encuentros: River vs Huracán, Talleres vs Boca, San Lorenzo vs Banfield y Platense vs Independiente.

La fecha completa