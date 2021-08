https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 30.07.2021 - Última actualización - 12:54

12:49

En Rufino

Dos semanas preso por matar a un motociclista con su auto

"El imputado no socorrió a la víctima, no pidió ayuda ni avisó a los servicios de emergencias y escapó del lugar", dijo el fiscal Horacio Puyrredón. La patente de un VW Fox que quedó en el lugar del choque permitió hallarlo.

El dueño del vehículo informó en sede policial que la noche del siniestro, él le había prestado el auto a su cuñado que quedó preso. Crédito: Gentileza www.rufinoweb.com.ar



Un joven de 20 años, oriundo de la localidad cordobesa de Rosales, quedó detenido en Rufino, en el extremo sur de la provincia de Santa Fe, acusado de protagonizar un siniestro vial el domingo pasado, producto del cual falleció un motociclista. Este jueves, la jueza en lo penal Lorena Garini, ordenó la prisión preventiva por 15 días para Ezequiel G. a quien el fiscal Horacio Puyrredón reprochó su conducta, al haberse fugado del lugar. "Luego de la imputación, debatimos la medida cautelar y la jueza hizo lugar al pedido que hicimos desde la Fiscalía", valoró Puyrredón. "Si bien habíamos solicitado que la prisión preventiva sea sin plazo, la magistrada ordenó que sea por 15 días", aclaró. El funcionario del MPA detalló que "más allá de los argumentos brindados por la defensa, pudimos plantear que estamos ante un hecho cuya autoría, en esta instancia del proceso, está claramente probada". Agregó que "la pena en expectativa del delito investigado es de cumplimiento efectivo, porque a raíz de la agravante, es de entre tres y seis años". Sin carnet "En relación al peligro de fuga y al entorpecimiento probatorio, argumentamos en la audiencia que el imputado ya había huido una vez, y con esa actitud impidió que se le hicieran los análisis de sangre y orina para determinar si había consumido alcohol y/o estupefacientes", remarcó. Por último, Puyrredón manifestó que "en nuestro pedido a la jueza también solicitamos que si la prisión preventiva era con plazo, se dispusiera –de forma cautelar– la inhabilitación para conducir del hombre investigado, la cual fue impuesta por tres meses por la jueza Garini". Mañana de domingo El choque se produjo el pasado domingo 25 de julio, minutos antes de las 6.30 de la mañana, en la esquina de las calles Bolívar y América, de la ciudad de Rufino. El acusado manejaba un auto Volkswagen Fox y según expresó el fiscal, "realizó una maniobra imprudente y negligente" por la que terminó embistiendo la moto Honda Titán conducida por José Maximiliano Rodríguez, quien perdió la vida tras ser hospitalizado. "A pesar de lo que había provocado con su conducción, el imputado no socorrió a la víctima, no pidió ayuda ni avisó a los servicios de emergencias y escapó del lugar", remarcó el fiscal. Por la patente Puyrredón brindó detalles de la investigación realizada que permitió la detención del hombre investigado. "A raíz de la colisión, al automóvil se le desprendió la patente, la cual nos permitió localizar al titular del vehículo", señaló el fiscal. "Sin embargo, el auto está a nombre de una mujer oriunda de Laboulaye (Córdoba) que lo había vendido en 2018 y que no había hecho los trámites de transferencia", advirtió. El funcionario del MPA informó que "continuamos con la investigación y pudimos identificar al actual propietario del automóvil. Se trata de un hombre con domicilio en la localidad cordobesa de Rosales, quien informó en sede policial que la noche del siniestro, el le había prestado el auto a su cuñado". "Finalmente, citamos a quien conducía el vehículo, ordenamos su detención y realizamos la audiencia en la que fue imputado como autor del delito de homicidio culposo agravado y se dispuso su prisión preventiva", concluyó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

