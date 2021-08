Habló la mujer que sufrió 23 años de encierro y abuso sexual en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Espero que le den los 18 años de cárcel que me prometieron. Nadie me devolverá lo que estuve encerrada. Tengo la vida arruinada”, dijo la mujer. El fallo será a mediados de agosto.

María Eugenia tiene 43 años y pasó 23 años cautiva de su pareja, viviendo un calvario, en una casa de Rosario. La mujer pudo huir de su captor en un descuido el 8 de mayo de 2019 y hace dos años esperaba el juicio.



Finalmente, comenzó esta semana el proceso contra Oscar R., quien está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal, con el delito de reducción a la servidumbre en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, en grado consumado y en calidad de autor.

La fiscal Luciana Vallarella pidió la pena de 18 años de cárcel para el hombre.





La sobreviviente declaró durante varias horas en la primera audiencia en un testimonio que expuso los horrores que vivió entre 1996 y 2019, y los escollos que la Policía y la Justicia les puso a familiares y allegados para poder terminar con esa situación.



María Eugenia contó en primera persona lo que vivió: "Tenía una vida muy controlada, al punto que me preguntaba qué hacía cuando iba al baño. Nunca salía sola de mi casa, nunca me quitaba la vista de encima, he estado encadenada, fui rapada, golpeada, y abusada sexualmente. Viví pensando que nadie me podía ayudar", relató.



Respecto a qué espera de la Justicia, expresó: “Espero que le den los 18 años de cárcel que me prometieron. Pero no me alcanza ni siquiera con que le den los 23 en que estuve secuestrada. Nadie me devolverá esos años en los que no pude criar a mi hijo. Tengo la vida arruinada”.



Se espera que la sentencia se conozca a mediados de agosto.