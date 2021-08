¿Hay problemas con los premios en Colón?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde la dirigencia, lo que se dice es que el premio por entrar a la Libertadores está cubierto con el premio por el título de campeón, pues "una cosa trajo a la otra" y que el año que viene se cobrará el premio por participar, algo que todavía no se concretó y tampoco se cobró por parte del club.

La dirigencia de Colón y sus jugadores acordaron en su momento el cobro de un premio por salir campeón de la Copa de la Liga Profesional. Se firmó y el club pagó esa importante suma de dinero. Como consecuencia de salir campeón, el club consiguió la automática clasificación para la Copa Libertadores de América del año que viene. Una cosa -el título de campeón- trajo a la otra -la clasificación para la Libertadores- por lo que no debe existir la posibilidad de que se pague un premio por "clasificar" para la Libertadores. Distinto es si lo que se busca, de parte del plantel, es un premio por "participar" en dicho certamen, algo que recién se materializará el año que viene.

Hasta lo que se pudo averiguar, hace unos diez días hubo una reunión de la que participaron seis jugadores y seis dirigentes. En esa reunión -que por lo que se pudo saber fue la única que tuvo la concurrencia masiva de futbolistas y también de dirigentes- se solicitó, por parte de los jugadores, que además del cobro del premio por haber salido campeón, también correspondía el pago del premio por clasificar a la Libertadores, algo que, como se dijo, fue consecuencia del título y recién se cobrará el año que viene, cuando se inicie la participación de Colón en la Libertadores, que este año otorgó 3 millones de dólares por jugar la primera fase, con un plus de 1.050.000 dólares más en el caso de clasificar para octavos de final y, de allí y en lo sucesivo, aumentos permanentes.



Obviamente que no hubo acuerdo al cabo de esa reunión, que en el torneo pasado se había firmado un convenio de premios que indicaba uno especial por el "campeonato igual Libertadores" y que en este último no se firmó porque se caía de maduro que "una cosa traía la otra" y no había otra posibilidad de entrar en la Libertadores que siendo campeón.



"No existe en ningún lugar del mundo que por la misma causa se pague doble", fue la contestación recibida por parte de un allegado a la dirigencia ante una consulta de El Litoral, a la vez que se ratificó que la de hace diez días fue la última reunión y que no hubo otra en el transcurso de estos últimos días.





Por otra parte, se pudo saber que los premios de este torneo -el que se disputa actualmente- están consensuados y sólo falta firmar.



En el caso de la Libertadores del año que viene, lo que habitualmente se estila en esta clase de instituciones es repartir el premio por participar, en partes iguales entre el plantel y el club. Pero esto recién se cobrará, como ya se anticipó, una vez que arranque el torneo, allá por el mes de febrero del año que viene.



Por otra parte, también se vinculó esta situación a la decisión que se tomaba de concentrar para el partido con Godoy Cruz. En este sentido, también vale aclarar que en estos tiempos de pandemia y desde que arrancó el fútbol, Colón ha tenido concentración optativa en los partidos de local y generalmente lo hicieron los jugadores más jóvenes y aquéllos que se sumaban, pero no era obligatorio para la totalidad del plantel.



Desde la dirigencia, lo que se dice es que claramente el premio por clasificar está cubierto con lo que se pagó por ser campeón y que en su momento se arreglará el premio por participar, algo que recién se concretará, naturalmente, el año que viene. Sólo resta firmar el acuerdo que existe por los premios de este campeonato, que ya va por su fecha cuatro.



Empató la reserva

Le está costando ganar a la reserva de Colón (cosa que no ocurre de visitante, donde cosechó mejores resultados). Este viernes por la mañana, empató 0 a 0 con su similar de Godoy Cruz, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo.

El equipo que dirige Adrián Claudio Marini, formó con Hass; Schlishting, Arcando, Nardelli y Glavocic; Taborda, Martínez, Moreyra, Gozálvez; Deboli y Danilo Gómez.