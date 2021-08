https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.07.2021 - Última actualización - 16:49

16:47

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Linea Directa

Atención Assa: socavón

VECINOS DE LA MANZANA 20 DE B° EL POZO

"Señores de Assa: es una vergüenza y un descuido total que dejen un socavón de grandes dimensiones frente a un jardín de infantes y un club deportivo, donde asisten decenas de niños y jóvenes; donde las líneas de colectivos, por la peligrosidad de la situación, ya han dejado de transitar.... ¿Qué esperan, una desgracia?, ¿un auto hundido, una persona lesionada o un muerto? Los correspondientes reclamos ya se hicieron y ustedes no reaccionan; solo con indiferencia y negligencia total...".

Urgente: peligro en la plaza

VECINA DE B° SUR

"El día 20 de julio una amiga de mamá estaba con su perro en la plaza España (la del Registro Civil). El perro pisó un charco de agua y se MURIÓ ¡¡ELECTROCUTADO!! Ella inconscientemente atinó a agarrarlo y se quedó pegada por unos segundos. A ella no le pasó nada por suerte... Pero por favor publiquen este mensaje y que le llegue a los responsables para que esto ¡¡no vuelva a ocurrir!! Todos vamos a la plaza con nuestros hijos, sobrinos, nietos. Cuidémonos entre nosotros y evitemos una tragedia".

Cambio desfavorable

RAMÓN CASTRO

"No me gustó el programa que esperaba con tantas ganas: '8 Escalones'. Antes las preguntas eran de cultura general: geografía, historia, biología, etc.; ahora, de música moderna, programas de TV, artistas de moda, deportes (las mujeres en amplia desventaja en este último tema). Además iban pasando al siguiente escalón los que contestaban bien. Ahora, uno de los participantes puede elegir a alguno de los que contestó mal para que pase. ¿Con qué derecho? ¡¡Qué desilusión!!"

Contratación de personal doméstico

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Habiendo tanto empresario, entonces yo digo: ¿por qué no se organiza un emprendimiento para prestación de servicio doméstico? La contratación directa de personal doméstico es una lotería; con las que no cumplen el horario, a veces ni los días, o el trabajo es deficiente. Es así como uno paga por un servicio que no tiene. Uno arreglaría con una empresa que tendría un plantel debidamente controlado y hasta se podría disponer de una planilla en la que se controlara el ingreso y la salida. Y que la empresa tuviera a su cargo la burocrática tramitación. Hablo con muchas personas que me dicen que necesitarían personal doméstico, pero prefieren prescindir por los problemas que acarrean. Gracias por el espacio".

El motivo de la tragedia

ANTIGUO LECTOR

"Sobre ese empleado de la EPE, que falleció por un golpe de corriente recibido durante su labor de electricista, quisiera saber si lo sucedido fue por descuido, por la indumentaria, por falta de capacidad o de ropaje adecuado. Se supone que un operario de la Empresa Provincial de la Energía está preparado para esa peligrosa función, ya que la electricidad no perdona cualquier error, por pequeño que sea. Pienso que no se conoce en detalle cómo sucedió esta tragedia, para tomar todos los recaudos, ya que en esta función la vida, que es lo que más apreciamos, está siempre en peligro. Agotemos todos nuestros recursos y así estaremos protegidos".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"La iniciativa económica en un Estado liberal, puramente facultativo, o en determinadas circunstancias, un poder extraordinario, o sea un poder cuya energía creadora no puede ser controlada por el derecho vigente. Porque representa intencionalmente una ruptura del orden existente y el intento de instaurar otro nuevo. La función del derecho puede ser parangonada a la canalización y encauzamiento de una corriente de agua. Un ordenamiento jurídico representa la canalización y encauzamiento de los poderes, que existen en el grupo social del gran dique que permite la formación de una cuenca recolectora: la Constitución".