Viernes 30.07.2021 - Última actualización - 31.07.2021 - 13:43

Sigue de vacaciones

Piqué lo apuró: "Estamos esperando que Messi firme la renovación"

El defensor de Barcelona habló en nombre del plantel y expresó que no cree "que haga falta convencer a Messi" para que firme. De todas maneras, reconoció que la última temporada del club español no fue buena.

Gerard Piqué contó que el plantel está esperando que el astro rosarino Lionel Messi, de vacaciones luego de ganar la Copa América Brasil 2021 con el seleccionado argentino, "firme la renovación" de su contrato con el club.



"Estamos esperando que Messi firme la renovación y poder tenerlo con nosotros. No creo que haga falta (convencerlo), espero que esté convencido", dijo, en declaraciones citadas por DPA.



Piqué, además, reconoció que el año pasado "no fue el mejor" para Barcelona, más allá de haber obtenido la Copa del Rey, porque el equipo se quedó sin la Liga y sin la Champions.



Mientras tanto, el presidente de "LaLiga", Javier Tebas, aseguró que mantiene conversaciones permanentes con Barcelona y que en ningún momento se analizó un cambio de reglamento para la renovación de Messi.



"Hablo con el Barça por el tema Messi y pregunto cómo van las cosas. Ellos me van contando que tienen esperanzas de que tal jugador se vaya o de que tal jugador se quede pero rebajando su sueldo. Esa es la única información que tengo, pero no hablamos de modificar el reglamento para que se quede", indicó.



Las modificaciones deberían estar relacionadas con los topes salariales que establece el reglamento, que es la principal traba que tiene Barcelona para la renovación del crack rosarino. Con información de Télam. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

