Viernes 30.07.2021

Violeta Urtizberea denunció que está siendo acosada por un seguidor de Instagram

Violeta Urtizberea es muy activa en Instagram desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esta es la primera vez que sufre el grave y preocupante acoso de un seguidor. Angustiada, la actriz compartió en la red los tremendos mensajes privados que le manda esta persona amenazándola.

"En unos días vas a tener fan enfrente de tu casa... Ya la dirección se la estoy pasando a todos... Por si no sabías, pasé tu número (de teléfono) también. Si vos me bloqueás, voy a seguir pasando tu nueva dirección. Vos sos una mierda", le mandó esta persona.

Muy preocupada, la actriz contó que no sabe cómo reaccionar ante el acoso de esta persona pero que ya tomó una radical determinación para que no le mande mensajes al celular.

"No soy de darle lugar a estas cosas pero desde hace tiempo que estoy sufriendo un acoso de esta persona que, claramente, no es la que figura en esta cuenta. Tuve que cambiar mi línea de teléfono y no entiendo muy bien qué se hace", expresó.