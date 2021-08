https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.07.2021 - Última actualización - 20:30

20:29

Un rosarino es el número 1 del mundo en el arbitraje del voleibol. Es Guillermo Paredes. Preside la comisión de los árbitros de la FIVB desde 2016 y hasta 2025. Su mirada sobre el vóley provincial y nacional.

Presidente de la Comisión de Arbitraje de la FIVB Guillermo Paredes: "En la provincia tenemos el mejor vóley femenino de Argentina" Un rosarino es el número 1 del mundo en el arbitraje del voleibol. Es Guillermo Paredes. Preside la comisión de los árbitros de la FIVB desde 2016 y hasta 2025. Su mirada sobre el vóley provincial y nacional. Un rosarino es el número 1 del mundo en el arbitraje del voleibol. Es Guillermo Paredes. Preside la comisión de los árbitros de la FIVB desde 2016 y hasta 2025. Su mirada sobre el vóley provincial y nacional.

Paredes comenzó a jugar en la Biblioteca Popular Constancio Vigil en barrio Tablada, en Rosario. Un día, siendo muy joven, le pidieron que dirija un partido y aceptó. Hizo el curso de árbitro con sólo 18 años y fue subiendo en su carrera como juez. Desde 2016, es el presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Renovó su cargo este año hasta 2025. Desde Tokio, donde supervisa el trabajo de los jueces de la FIVB en los Juegos Olímpicos, habló para Mirador Provincial.

-¿Cómo ve el arbitraje argentino y el mundial?

-Al arbitraje argentino lo veo bien, pero no con el caudal de árbitros que solíamos tener unos años atrás. A nivel nacional hay una buena calidad, pero no buena cantidad de árbitros. Necesitaríamos muchos más para que se puedan distribuir en todas las provincias la buena calidad que necesitamos tener en los árbitros. A nivel mundial está muy bien. Tenemos un gran plantel de árbitros.

-¿Desde qué año está el challenge y qué mejoró con las revisiones?

-Extraoficialmente se empezaron a hacer pruebas en 2012. Y en 2014 se jugó el campeonato mundial masculino en Polonia con el challenge. Se utilizó la televisión oficial de Polonia. En 2016, ya se hicieron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con el challenge bajo contrato con la empresa inglesa Hawk-Eye que también provee al tenis. Desde que está el challenge se mejoraron muchas cosas. El ambiente en los partidos es mucho mejor ahora porque los equipos no tienen que estar encima de los árbitros permanentemente reclamando.

-¿Hay alguna regla en experimentación para aplicar en el futuro?

-Sí, hay una que vamos a testear en China en diciembre en el Campeonato Mundial de Clubes que tiene que ver con mejorar la continuidad de juego. Por el otro lado, darle más espectacularidad a las situaciones. Después de los Juegos Olímpicos se van a hacer públicas las reglas para experimentar. Hay en carpeta muchas cosas.

-¿Cuál es el mejor árbitro del mundo?

-Difícil contestar. Hay varios mejores árbitros en el mundo. Son en los que puedo confiar plenamente en partidos decisivos.

Los seleccionados nacionales

-¿Cómo ve al seleccionado femenino que juega en el certamen olímpico?

-Al seleccionado femenino lo veo bien y en crecimiento. Es una etapa nueva. Creo que Hernán Ferraro está haciendo un muy buen trabajo. Tiene un lindo grupo de jugadoras. Creo que van a venir mejores también. Ya compiten más jugadoras en el vóley europeo. Este proyecto va a dar sus frutos. Obviamente todo tiene que esperar el desarrollo y la maduración posterior, pero le tengo mucha confianza.

-¿Cómo ve al seleccionado masculino?

-Lo veo maduro. Nos tocó un grupo durísimo aquí en Tokio, pero este es un equipo maduro que ya está para ganar cosas. Este equipo está para más. Me gusta mucho como juega, un equipo fuerte. Me gusta el cuerpo técnico y los jugadores que tiene elegidos.

-¿Qué cree que falta para que los seleccionados peleen por las medallas?

-En el femenino nos faltan muchos años de trayectoria y recorrido para poder ir con pretensiones de alguna medalla. Mientras tanto compiten. El seleccionado masculino sí tiene chances de poder pelear por una medalla. Los equipos masculinos en el mundo son cada vez más fuertes, pero Argentina juega muy bien. No tenemos un altísimo nivel de ataque, pero tenemos un volumen de juego muy amplio y equilibramos cualquier partido con eso.

Las ligas nacionales

-¿Qué se podría hacer para que la liga argentina femenina sea profesional?

-Es un desafío importante. Para que sea profesional hay un camino muy largo. Esto depende de muchas cosas. Un puntapié inicial debe ser no sólo de los dirigentes del vóley que sí lo tienen, sino que es una unión de fuerzas. La dirigencia del vóley, el empresariado y la política. Tiene que haber una comunión para formar una idea y trazar un plan, un proyecto que le convenga a todos. Las empresas de parte de la política no reciben ningún paliativo. No reciben ningún incentivo como ocurre en otros lugares del mundo donde una empresa aporta un dinero y recibe en contrapartida una devengación impositiva de parte del Estado. En Argentina estamos lejos de hacer eso todavía desgraciadamente.

-¿Cómo se puede potenciar la gran cantidad de chicas que juegan en el vóley de base que es mayor que la de chicos?

-Es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, no solamente en Argentina. El vóley es mucho más jugado por mujeres que por varones. En Argentina se juega mucho al vóley y en la provincia de Santa Fe tenemos el mejor vóley femenino de Argentina.

-¿Cómo se puede fortalecer la liga argentina masculina?

-La liga masculina siempre ha sido una buena estructura. La única manera de fortalecerla es contando con dinero, que es lo que no hay ahora. Económicamente estamos mal y la situación no da para que algunos de los que siempre aportaron al vóley hoy lo continúen haciendo. Hoy no tienen forma porque no hay recursos. Es lo único que nos puede ayudar.

-¿Cómo ve al voleibol de nuestra provincia?

-El voleibol femenino de Santa Fe es el mejor que hay en Argentina. Sin dudas. El vóley nuestro es un continuo productor de jugadoras. En la parte masculina, nos quedamos atrás desde hace muchos años. Hoy en día no tenemos esa gran producción de jugadores, pero sí tenemos gente que trabaja bien.