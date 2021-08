https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ediles del FPCyS de esa ciudad había presentado la iniciativa en junio pasado. El último jueves se llevó a cabo el reconocimiento a la deportista que fuera subcampeona mundial de Aguas Abiertas del Circuito FINA.

Por su labor deportiva Declararon "Ciudadana Destacada" a Romina Imwinkelried en San Jerónimo Norte

Este jueves autoridades del Concejo Municipal de San Jerónimo Norte, junto a ediles del FPCyS -autores de la iniciativa - llevaron a cabo el primer reconocimiento Institucional.

“Desde el Bloque del FPCyS propusimos como “Ciudadana Destacada” a Romina Imwinkelried por su ardua tarea y dedicación constante al Deporte, llevando a lo alto no sólo el nombre de nuestra Ciudad, sino también el de nuestra Provincia y País. Felicitaciones a Romina y todo su equipo”, manifestó a Mirador la concejal Lucía Tione una de las impulsoras del proyecto.

La iniciativa se presentó en junio pasado y estuvo a cargo de los ediles Lucía Tione y Julio Jacquier.

Tras la presentación Tione manifestó que debido a la trayectoria y reconocimiento nacional e internacional era necesario llevar a cabo este tipo de declaración. “Este proyecto tuvo como objetivo destacar el trabajo, trayectoria, reconocimiento y dedicación de esta joven de San Jerónimo Norte. Romina a demostrado que el trabajo constante y la dedicación traen sus frutos, dejando a la ciudad, la provincia y al país en lo más alto”.

La edil recordó que en marzo de este año, en el marco del Campeonato Sudamericano Absoluto de Deportes Acuáticos, realizado en el Club Náutico de Mar del Plata, Romina Imwinkelried logró la medalla de plata por el lado femenino tras llegar en 00:57:39.053.

Además en diciembre del 2019 se entregaron los premios a los santafesinos destacados a lo largo del año, y San Jerónimo Norte fue noticia, con Romina Imwinkelried, quien fue ganadora del Premio Revelación en la Fiesta Provincial del Deporte de ese año. Romina ese año se coronó como subcampeona mundial de Aguas Abiertas del Circuito FINA 2019 y se subió al podio de la tradicional Maratón Río Coronda, donde fue tercera en un circuito boyado de Santa Fe.

Tokio se hizo desear

A mediados de junio pasado en la ciudad de Setubal (Portugal), se llevó a cabo la clasificación a los juegos para la competencia de Aguas Abiertas. Allí participaron cuatro argentinos, entre ellos, la valesana Romina Imwinkelried.

La nadadora de San Jerónimo Norte culminó en el puesto 16 de la prueba disputada este sábado en Setubal (Portugal), con un tiempo de 2:03:13.00. Cabe recordar se clasifican los que queden dentro de los nueve primeros puestos y los mejores posicionados de su continente (a partir de la 10° posición), y que cada país solo puede tener un nadador y una nadadora en Tokio.

Una vez culminada la competencia Imwinkelried dejó un mensaje en su cuenta oficial de Facebook donde se mostró muy feliz de la actuación en su primer Preolímpico. “Puesto 16 y 4ta de América, si bien no hay Tokio 2021 para mi, me voy orgullosa y conforme del trabajo hecho hasta acá, con mejoras constantes en este ciclo”.

Además sostuvo que la previa a la competencia complicada “donde sufrí la ruptura de mi traje minutos antes de la largada, ya sin tiempo de poder cambiármelo, comencé la competencia tratando de reenfocarme en lo que venía a hacer. Fue una carrera durísima, con muchos golpes, y un ritmo de nado muy fuerte. Luche hasta el final y me quedo con eso, haber nadado todo la prueba en el pelotón de punta. Solo me queda agradecer a cada una de las personas que me acompañaron en este proceso, en el día a día, sin ellos nada seria posible”, añadió en un mensaje en redes sociales tras culminar la prueba.