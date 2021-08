https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El bloque de Concejales del Frente Progresista impulsó la firma de un convenio entre la ciudad y la empresa de reciclado entrerriana Quanta. El acuerdo permite implementar acciones de recuperación de plásticos y su porterior procesamiento y reconverción en equipamiento para la ciudad.

De la rúbrica participaron el intendente de la ciudad, Omar Colombo; el presidente de la empresa Javier Levy; y los concejales Daniel Medús y Norma Antoniazzi. "Hace tiempo venimos trabajando en la iniciativa #HaceteEco por que consideramos que el trabajo conjunto por el medio ambiente nos para mirando hacia el futuro. Nos emociona compartir junto a las instituciones, clubes y referentes de nuestra ciudad el desafío de concientizar a la comunidad y mostrarnos a nosotros mismos lo que podemos lograr cuando nos comprometemos. Podemos convertir residuos en juegos, bancos y equipamiento urbano que mejoran las condiciones de los espacios públicos y plazas", explicó Medús.

Además, estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales y funcionarios del gobierno local. "Es el primer convenio que vamos a firmar en Santa Fe y con gestiones realizadas en tiempo récord. Cuando los concejales se acercaron no dudamos en participar porque entendimos que no era un interés aislado, sino que la empresa sumaría su granito de arena a una serie de acciones mantenidas en el tiempo. Nosotros no reciclamos materiales, el que recicla es el vecino, nosotros somos transformadores de ese material, que deja de ser un banco o un subibaja, para ser un símbolo del buen hacer, que agrade y gratifica al vecino esa acción”, señaló Levy.

Reciclar, reducir y reutilizar plásticos trae numerosos beneficios a la ecología, a la economía y a la sociedad. "Hoy el cuidado ambiental no es una opción ni una elección, es una necesidad. Es un modo de vida que no sólo nosotros elegimos sino también una obligación si queremos que nuestros hijos e hijas tenga un lugar para vivir en las próximas décadas", aseveró el concejal impulsor del proyecto.

Según detalla el intendete, la ciudad de Recreo está comprometida con la Agenda 2020 y la disminución del impacto ambiental de las acciones sociales son un desafío: "Tenemos en claro los 17 objetivos de desarrollo sustentable a los que suscribimos en el Pacto Global y colaborar e impulsar este tipo de iniciativas, como tantas otras que ha llevado adelante nuestro bloque de concejales es un compromiso diario de nuestra gestión.

El bloque que integran Daniel Medús, Norma Antoniazzi y Omar Picard viene llevando adelante diferentes iniciativas bajo el lema #HaceteECO que buscan poner en agenda la necesidad de trabajar en la sustentabilidad y el cuidado medioambiental.

En los últimos tres año se llevó adelante el cicloturismo, se trabajo junto a instituciones deportivas para la colocación de calefones solares en vestuarios, junto a la escuela técnica para la construcción de un termo solar para brindar agua caliente para el mate en un espacio público, se trabajó para la implementación del bicitur, se realizaron limpiezas de espacios públicos para concientización, se acompañaron iniciativas de construcción de biodigestores, y otras tantas acciones que buscan generar conciencia y cuidado.

Un corazón de plástico

Los corazones contenedores que juntan las tapitas que luego son canjeadas en la empresa quanta por mobiliario urbano se instaló en diciembre de 2020 y está ubicado en la plaza San Martín, frente a la sede municipal.