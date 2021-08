https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 31.07.2021 - Última actualización - 12:03

11:54

"Se quedó dura, no podíamos navegar”, expresó el tres veces medallista olímpico tras la prueba en la clase Nacra 17 mixto a disputarse en los Juegos Olímpicos Tokio. Mañana tendrán un día clave para poder acceder a la Medal Race

Juegos Olímpicos Lange, conmovido tras conocerse la lesión de Cecilia Carranza: "Tengo que agradecer el esfuerzo que hizo" "Se quedó dura, no podíamos navegar”, expresó el tres veces medallista olímpico tras la prueba en la clase Nacra 17 mixto a disputarse en los Juegos Olímpicos Tokio. Mañana tendrán un día clave para poder acceder a la Medal Race "Se quedó dura, no podíamos navegar”, expresó el tres veces medallista olímpico tras la prueba en la clase Nacra 17 mixto a disputarse en los Juegos Olímpicos Tokio. Mañana tendrán un día clave para poder acceder a la Medal Race

Buena parte de las esperanzas de la delegación nacional están depositadas en lo que puedan hacer Santiago Lange y Cecilia Carranza en la categoría Nacra 17 mixto. Los abanderados de Argentina en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ganaron la medalla de oro en Río 2016.

Si bien la dupla albiceleste aparece en la sexta colocación en la tabla general, ubicación que los coloca en zona de Medal Race a falta de un día de competencia, el experimentado timonel reconoció que su compañera no está en óptimas condiciones.

Una vez finalizada la actividad, Santiago Lange dio a conocer la dura noticia: “Ceci se quedó dura en la espalda, no podíamos navegar. Empezamos bien, pero después no teníamos velocidad. Por suerte se la re bancó, una genia al poder competir así. Es lo que hay”.

La rosarina, tras finalizar en el puesto 6° en la regata 7, sintió una molestia, lo que mermó la performance del equipo en las siguientes carreras, en las que finalizaron en los puestos 14° y 10°.

“Lo importante es que dejó todo y pudimos correr las regatas”, remarcó. El ganador de tres medallas olímpicas luego afirmó: “Ojalá que se pueda infiltrar, habrá que ver lo que tiene. Sé que tiene dura la espalda. Si no vas rápido, por más que leas bien el viento, cuesta. Tengo que agradecer el esfuerzo que hizo Ceci para poder navegar”.

Pese al complicado panorama, Lange mantiene viva las esperanzas: “Obviamente que soñamos con una medalla. Vamos a seguir peleando y ojalá Ceci se pueda recuperar. Esto no se termina hasta que no se termina. Estoy orgulloso y no vamos a bajar los brazos”.

Ante este panorama, la pareja nacional se jugará sus últimas cartas en las tres regatas que se llevarán adelante mañana, desde las 0.05, en Enoshima. En caso de adjudicarse un boleto a la Medal Race (carrera que otorga la posibilidad de adjudicarse una presea). buscarán la gloria el próximo martes, desde las 15.33, en Enoshima.

La tabla general de la categoría actualmente es liderada por la pareja italiana conformada por Ruggero Tita y Caterina Banti. Luego aparecen los británicos John Gimson y Anna Burnet y los alemanes Paul Kohlhoff y Alicia Stuhlemmer.

Lange, de 59 años, está disputando sus séptimos Juegos Olímpicos y busca su cuarta medalla, lo que lo convertiría en uno de los máximos ganadores del país. Fue bronce en la clase Tornado junto a Carlos Espínola en Atenas 2004 y Beijing 2008 y oro en Río. Carranza (34), por su parte, disputa su cuarta cita, tras Beijing, Londres y Río.