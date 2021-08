Hamilton hizo "pole" y largará primero en el GP de Hungría

Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, consiguió este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Hungría, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, tras lograr el mejor tiempo en la calificación del circuito del Hungaroring.





Hamilton partirá este domingo por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y del líder Max Verstappen (Red Bull) e intentará obtener una histórica victoria número 100.

In the box seat for Sunday



👏 @LewisHamilton #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/WlgBKsaiG1