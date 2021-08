https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 31.07.2021 - Última actualización - 14:17

13:19

El jueves cierra la ventana de verano en MLS y la franquicia Orlando City vino a la carga por "La Joya" Facundo Farías. La primera respuesta de Vignatti fue "NO". El club de La Florida prepara una mejora para las próximas horas. Las 10 claves del pase del año.

Exclusivo: 6 millones de dólares "limpios" por el 80% Sendoa trajo una oferta millonaria por Farías: para Colón es "insuficiente" El jueves cierra la ventana de verano en MLS y la franquicia Orlando City vino a la carga por "La Joya" Facundo Farías. La primera respuesta de Vignatti fue "NO". El club de La Florida prepara una mejora para las próximas horas. Las 10 claves del pase del año. El jueves cierra la ventana de verano en MLS y la franquicia Orlando City vino a la carga por "La Joya" Facundo Farías. La primera respuesta de Vignatti fue "NO". El club de La Florida prepara una mejora para las próximas horas. Las 10 claves del pase del año.

"Soy loco, tengo cara de loco, pero no como vidrio ni vendo fruta". Así se presentaba hace algunos meses Martín Sendoa, el representante de Facundo Farías, en una charla exclusiva con El Litoral. Y lo concreto es que el agente FIFA que maneja hace muchos años a "La Joya" cumplió con su palabra: desembarcó en las últimas horas en Santa Fe y trajo una oferta millonaria por Facu. La primera respuesta de Vignatti y Colón fue no, respondiendo con una palabra clave: "INSUFICIENTE". En las próximas horas, la franquicia de la MLS mejorará la oferta. "Nos podemos acercar un poco, pero no tenemos los diez millones de dólares de la cláusula de blindaje", confiaron desde Estados Unidos a El Litoral.

En este informe exclusivo del diario de Santa Fe, todos los detalles:



1) A la oferta de Orlando City la "baja" Martín Sendoa, conocido como "Ninja", el representante de toda la vida de Facundo Farías

2) El dinero que ofrece Orlando City es de 6 (seis) millones de dólares limpios por el 80 por ciento, ya que Colón exige el 20 de plusvalía para un futuro negocio

3) El Litoral contactó con lo más íntimo de la operación: a Facundo Farías lo viene siguiendo el colombiano Oscar Pareja, DT del Orlando City, al que le encantan los futbolistas latinos

4) El histórico scouting de Orlando City se llama Ricardo Moreira. Este brasilero es el Director del Departamento de Scouting de la franquicia de La Florida y también viene siguiendo a Farías

5) Orlando City ofertó 10 millones de dólares por Julián Álvarez, pero el mismo jugador y River dijeron que no. Además, Fernando Hidalgo (agente de Julián Álvarez), recordó que el blindaje es de 25 millones de dólares

6) En el caso de Facundo Farías, al ofrecer seis millones de dólares "limpios" y resignando un 20 por ciento que quedará en manos de Colón, Orlando City no llega a los 10 millones de dólares pero se acerca

7) Colón, de entrada, dijo "NO" y la calificó como "insuficiente"

8) Como el libro de la MLS cierra este jueves, Orlando City intentará mejorar en las próximas horas la propuesta, con algunos bonus a futuro y quizás ofreciendo otro tipo de acuerdo

9) Si bien Facundo Farías no tiene pasaporte comunitario (lo está tramitando), en la MLS de los Estados Unidos no es algo que genere inconvenientes

10) Si Colón vendiera a Facundo Farías a Orlando City (llegó a la semifinales el año pasado), la AFA y la Liga le darán un cupo extra a Eduardo Domínguez: el campeón argentino podrá incorporar en lugar de "La Joya" un jugador más hasta el 5 de septiembre