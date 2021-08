https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un golazo de Cañete, cerca del final, trajo alivio para el DT. "El equipo hizo un partido correcto y superó al rival en cuanto al manejo de la pelota", afirmó el entrenador tatengue. Ahora, el sábado, llega San Lorenzo.

A pesar que el equipo sigue sin ganar en el torneo... Azconzábal hace equilibrio: "Unión dio una señal positiva"

Unión sigue sin poder ganar en el presente campeonato criollo, sin embargo al entrenador tatengue Juan Manuel Azconzábal le quedó una buena sensación, después del 1 a 1 con Lanús en "La Fortaleza" del sur, en la provincia de Buenos Aires. "El resultado que nosotros vinimos a buscar era la victoria", tiró el DT rojiblanco.

"Tuvimos muchas situaciones, no sufrimos contratiempos del adversario y el juego del equipo en los 90 minutos marcó una diferencia contra el rival, no lo pudimos plasmar en la red. Evidentemente los jugadores están convencidos que es la forma o el camino, con ganas y actitud, espero que siga evolucionando el equipo, por supuesto que queríamos el triunfo", expresó el "Vasco" que "sufre" un fixture complicado: 1 a 1 con Boca en Santa Fe; 0-4 con River Plate en Buenos Aires; 0-1 con Banfield en el 15 de Abril; ahora 1-1 ante Lanús en condición de visitante.

"El equipo creó situaciones y creo que en pocas fue de una forma desprolija, intentó con variantes, con centros y proyecciones de la gente que juega por fuera, con remates de media distancia. El rival no pateó nunca al arco, nos marcó de pelota parada, tuvo una o dos situaciones de desborde por fuera sin peligro".

Cuando parecía que el Tate se quedaba otra vez con las manos vacías, cerca del final llegó el golazo de Ezequiel Cañete para marcar la igualdad: 1 a 1 con Lanús. "El partido pasado nos quedamos con las manos vacías con gol de pelota parada y un jugador menos en 70 minutos. Hoy estoy convencido que tuvo mayor volúmen de juego, hablar de justicia en el fútbol no aporta nada, así nosotros debemos seguir trabajando, los jugadores están convencidos y nos tenemos que preparar para el próximo partido ante un rival competitivo como San Lorenzo que nos propondrá resistencia".

Luego, el mismo "Vasco" hizo referencia como entrenador a su planteo táctico del Tate en el sur del Gran Buenos Aires: "El equipo hizo un partido correcto y superó al rival en cuanto al manejo de la pelota, posicionamiento dentro del campo; es importante también marcar la envergadura del rival al que enfrentamos, vinimos a buscar el triunfo, estuvimos a la altura del adversario, superándolo en muchos aspectos. Es una señal positiva, el equipo siempre sale a ganar".

En el mismo ida y vuelta con la prensa, el DT respondió sobre el cambio de Kevin Zenón: "Salió porque me pareció que necesitaba modificar en ese lugar, Kevin completó desde que está en Primera una seguidilla de minutos en una semana que nunca lo había hecho y es sumamente importante para él".

Como se sabe, Unión no puede ganar (2 puntos de 12 en juego) y los hinchas por momentos pierden la paciencia con este duro inicio: "Me gusta enfocarme en mi trabajo, encontrar un grupo de jugadores convencidos y plasmar en resultados lo que cotidianamente se hace. Que el espectador, que no puede presenciar los partidos y los puede ver por TV, encuentre un buen rendimiento en el equipo. Trabajamos siempre para mejorar e intentar corregir", expresó un conforme Juan Manuel Azconzábal en la tradicional rueda de prensa en el estadio granate de Lanús.

Luego, en el final, el "Vasco" Azconzábal habló de las caras nuevas: "Gissi, que entrenó un día y venía de no tener competencia, debe ponerse a punto con el resto de sus compañeros. En el caso de Roldán me alegro mucho que cumplió un sueño de estar en Primera: era de la reserva de Boca y está en la Primera de Unión; tiene la necesidad de progresar y evolucionar para ganarse un lugar. Ojalá que nos obligue a que tenga más minutos en campo".