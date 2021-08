Alberto Fernández opinó sobre la duración del mandato de los jueces

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"No digo que lo discutamos ahora, pero creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos", señaló el Presidente.

El presidente Alberto Fernández propuso este sábado la "generar un debate para discutir" la duración de los jueces en sus cargos, al encabezar de manera virtual el cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho.

"Lo planteo para que demos un debate. No digo que lo discutamos ahora, pero creo que es hora de poner esa discusión sobre la duración que deben tener los jueces en sus cargos", señaló el Jefe de Estado, ante la pregunta de uno de los estudiantes.

"La Constitución dice que un juez dura en su cargo mientras mientras dure su buena conducta, lo mismo dice del Presidente y de sus ministros y lo mismo dice del procurador. Así como nosotros podemos decir que el procurador puede durar en su mandato tantos años, lo mismo podríamos decir de los jueces, porque eso no está reglamentado en la Constitución", explicó.

"El dictar un mal fallo no hace a un juez reprobable, pero sí podría limitar su reelección. Uno pensaría dos veces para volver a designarlo", continuó.

En otra parte del intercambio que mantuvo con los estudiantes, el Presidente y docente universitario dijo que "los que somos abogados debemos ser militantes eternos del estado de derecho y no debemos claudicar, aún cuando hay abogados que dejan el derecho en segundo plano para defender otros intereses".

"Yo advertí varias veces, aun cuando no me había vuelto a reencontrar con Cristina, que en la Justicia se estaban haciendo las cosas mal, con las teorías inventadas sobre las prisiones preventivas cuando no eran necesarias. Y eso determinó la detención de mucha gente", dijo.

Recordando la llamada Doctrina Irurzun, el Presidente señaló: "aquella teoría de que los exfuncionarios tenían un poder residual y por eso no había que dejarlos libres, fue una teoría disparatada y vergonzosa que sirvió para detener gente que en otras circunstancias no debía haber estado detenida". "Estas cosas son las que nos obligan a militar el estado de derecho, esto no tiene nada que ver con ideología. No es por ser peronista. Nuestra militancia deber ser extrapartidaria", indicó.

Además, agregó que quienes trabajaron con jueces federales como el fallecido Claudio Bonadio o Martín Irurzun "quedaron contaminados por las malas prácticas" que aplicaron esos magistrados.

"No todos los jueces son como Bonadio e Irurzun, pero son tan injustas las cosas que dicen que a uno lo conmueve, pero esto no es toda la Justicia", sentenció.