Fuerte impulso del gobierno nacional a la generación de empleos para jóvenes

Busca incorporar al mercado del trabajo a quienes tienen entre 18 y 24 años de edad. El Estado pagará parte de los salarios y no cobrará hasta el 95% de las cargas y contribuciones a la seguridad social.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, destacó la decisión del gobierno nacional de impulsar con fuerza a través de incentivos fiscales y el pago de parte de los salarios la contratación de jóvenes que hoy están fuera del mercado del trabajo. "Aspiramos a llegar a 50 mil empleos en la primera etapa. Ojalá nos quedemos cortos", le dijo a El Litoral, al tiempo que definió la iniciativa como "un camino interesante a explorar para ir transformando los planes sociales en empleos".

"Lo implementamos porque en Argentina el desempleo juvenil es un problema estructural. Aproximadamente la mitad de la población desocupada en el país son jóvenes y más grave aún es cuando hablamos de mujeres ya que la tasa de desempleo mas alto es la de las mujeres jóvenes. Por esta razón, el plan se focalizó en incentivos muy fuertes para contratar jóvenes de 18 a 24 en todo de país, que tiene incentivos aún mayores para el caso de mujeres y diversidad", explicó el ministro.

"Esto es un plan de empleo, no un plan social. Una vez que la pyme definió que tipo de perfil de trabajador quiere, se hace la conexión con los candidatos y candidatas a ese empleo, que va a formarse en la empresa. La parte del entrenamiento laboral es de hasta seis meses pero creemos que puede ser mas corto y una vez que se arranca lo hace en una jornada laboral tradicional, con todo el marco legal vigente", explica el ministro.

"Ahí es donde desde el Estado apoyamos con mucha fuerza aportando entre un 53 y un 70 por ciento del salario de convenio. Esta diferencia tiene que ver con el tamaño de la empresa. Si es micro, el aporte es mas importante y se reduce si el tamaño es mas importante. Si es mujer o diversidad también tiene un aporte muy significativo. Y el ultimo beneficio es que hay una reducción de las cargas y contribuciones a la seguridad social del 90 % de un puesto de trabajo si es varón y del 95% si es mujer o diversidad", enumera.

Kulfas destacó que el programa se lanza en un contexto donde el empleo se está recuperando en el país. "Desde agosto del 2020 que fue el piso de la pandemia en Argentina se crearon 145 mil empleos en los sectores más dinámicos como la industria, la construcción, servicios profesionales, del conocimiento y se destruyeron 25 mil en turismo gastronomía y cultura. Estamos en una fase de expansión con limitaciones en los sectores más golpeados. En este contexto, donde el empleo se está recuperando, creemos que es el momento de salir a jugar fuerte en el segmento del empleo juvenil con incentivos para que este sector que históricamente fue postergado sea prioritario en la búsqueda laboral".

El ministro destacó que más allá de los fuertes incentivos del Estado, es necesario que las pymes jueguen y contraten nuevos trabajadores. "Esta es una iniciativa que venimos estudiando desde el año pasado, lo hemos conversado muchas veces con potenciales contratantes para calibrarla y que estuviera a la altura de lo que las pymes esten necesitando. Es probable que haya mas inscriptos que pymes anotadas. Nuestro objetivo es lograr la mayor vinculación posible y donde no la haya, trabajar en formación. De hecho hemos lanzado el portal empleo.gov.ar que tiene además una gran oferta de capacitación para que mejore su empleabilidad".

Dos velocidades

Respecto a la situación del empleo, el ministro describió que, como reflejo de lo que pasa en los distintos sectores productivos, su recuperación también viene a dos velocidades. "Hubo sectores muy expansivos y otros mas golpeados. Y los expansivos, sabiendo que iba a haber una segunda ola que iba a generar restricciones, incorporaron personal pero también trabajaron mucho con las horas extras, fueron muy cautelosos. No tenían mucha certidumbre respecto a como iba a afectarlos, si iban a tener la posibilidad de continuar con sus políticas de inversiones. De hecho, la segunda ola golpeó en mayo, fue muy intensa e hizo que las empresas tuvieran que acomodar los turnos. Faltó oxigeno, por ejemplo, porque todo el que había lo direccionamos a los hospitales y por suerte nunca falto para atender a los pacientes en terapia. Eso nos llevo, por ejemplo, a que muchas empresas no tuvieran oxigeno para producir. Superada la segunda ola, con la vacunación a una escala muy significativa y con la recuperación de los sectores mas golpeados, nuestra percepción es que se va a multiplicar la generación de empleo, las pymes van a estar mucho mas activas en el mercado de trabajo y ahí viene nuestra apuesta con este programa. Cuando hay mucha oferta laboral es probable que se priviligie al que tiene mas experiencia o esté mas capacitado. Nosotros con esto le pedimos a las pymes que hagan un esfuerzo, que miren a los jóvenes porque necesitan empleo y desde el gobierno nacional les damos un apoyo económico significativo".

Respecto a las críticas que se hacen desde algunos sectores económicos a los planes sociales porque, argumentan, desincentiva el trabajo, el ministro Kulfas dijo que allí coexisten dos situaciones. "En el caso del sector agroindustrial el problema puede ser que aparezca el trabajo de manera transitoria, levantar una cosecha por ejemplo que es trabajo de semanas o días. En este caso los ministros de Trabajo y Desarrollo Social están trabajando para tener un esquema de contención porque, por ejemplo, en estos casos hay personas que no es que no quieren renunciar al plan social sino que una vez que pasa la cosecha y vuelve a quedar desocupado porque no tiene ninguna otro alternativa, pueda tener el alta rápidamente. Aparentemente ese trámite de baja y alta posterior tiene alguna complejidad que están tratando de corregirlo para que no sea un impedimento".

"El otro tema -continuó Kulfas- es netamente económico. En el programa de empleo que lanzamos la diferencia entre el plan social y el salario es tres veces mayor, además de entrar en la formalidad. Hay que ser claros: si la propuesta es buena es muy difícil que el joven la rechaze con el argumento de que va a perder el plan social. Si le ofrecen algo informal, con una remuneración parecida a lo que cobra por el plan social, es entendible que lo rechace. Entonces hay dos problemas: uno es especifico de un sector que es estacional que lo estamos trabajando con el ministro Moroni. Distinto es cuando hay empresarios que quieren conseguir trabajadores pagando salarios miserables. Ese es un argumento que no nos parece atendible. Nosotros estamos trabajando con un esquema de planes de empleo conveniente para jóvenes, con trabajos en blanco y salarios de convenio. Y el estado jugando fuerte, apoyando a las pymes.

Economía del conocimiento

Kulfas destacó que desde el gobierno nacional tienen un "entusiasmo desbordante" con el sector del software y la economía del conocimiento en general. "Esto empezó con la ley de software de 2004 en el gobierno de Néstor Kirchner, se ratificó en el de Cristina y la continuó la gestión de Alberto Fernández. La verdad es que no paramos de recibir propuestas de inversiones. En este sector pasa lo contrario a otros. Acá lo que hay una dinámica expansiva, con 9 mil búsquedas activas en todo el país. Es un sector de pleno empleo, donde para la gente que sabe programar inmediatamente aparece el puesto de trabajo. Argentina esta muy competitiva en precio, calidad de producto y tiene los recursos humanos calificados, el software argentino es muy valorado en la región y el mundo. Es un sector que prevemos en esta década va a duplicar la cantidad de ocupados con lo que superará los 250 mil trabajadores y también las exportaciones que estarán arriba de los 10 mil millones de dólares anuales. En todo lo que significa la economía del conocimiento podemos llegar a los 500 mil empleos. Es un sector muy dinámico la ley arranco muy bien y el desafío es capacitar a chicos y chicas, por eso lanzamos Argentina Programa con el que nos fue muy bien".

Incentivos fiscales a la producción

El ministro Kulfas destacó además que desde el gobierno nacional van a seguir revisando las estructuras impositivas de los distintos sectores productivos con el fin de incentivar la producción y las ventas al exterior, tal como se hizo en los últimos tiempos con determinados productos regionales y la eliminación de las retenciones para las exportaciones de la industria del conocimiento.

"Nuestra idea es seguir revisando. Estamos trabajando en mesas de competitividad en las que participan las cámaras empresarias, sindicatos, universidades y gobiernos provinciales. La realidad es que permanentemente surgen iniciativas como la de los autos donde eliminamos las retenciones para el incremental de las exportaciones respecto a 2020. Lo que buscamos es un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal y el equilibrio productivo", explicó el ministro.

"Hay cosas para hacer desde lo fiscal para incentivar las exportaciones producir y exportar más pero también hay que cuidar las arcas públicas que vienen muy golpeadas desde el inicio de la gestión y que se agravaron con la pandemia. Se trata de mantener el equilibrio. Nuestra idea es continuar por ese camino que es la calibración de los derechos de exportación. Quiero ser claro: es una herramienta. Nosotros nos enamoramos de los objetivos, no de los instrumentos. Si estos no sirven para potenciar la agregación de valor y mejorar la posición fiscal, no lo hacemos. Si de repente hay que reducirlos porque eso va a producir una mejora competitiva y a mediano plazo una mejora en la sostenibilidad fiscal, adelante. Así estamos trabajando desde que empezó el gobierno", enfatizó Kulfas.

Finalmente, estimó que este año la economía argentina crecerá un 7 por ciento, pero que este porcentaje es muy sensible y depende de lo que ocurre con la pandemia.

"Todos queremos que todos los sectores de la economía crezcan al mismo ritmo, pero todavía falta terminar de reducir las curvas de contagios, tener certidumbre sobre las nuevas variantes del Covid y encarar el último tramo de la vacunación que va muy bien. La vuelta a la normalidad de los sectores mas golpeados la veo mas para el último trimestre del año, pero tampoco quiero hacer un pronóstico porque la realidad depende de como la vea el ministerio de Salud y no quiero que se me mezclen los deseos con las realidades. Claramente estamos viendo ya que la situación esta cambiando. Si el turismo, la gastronomía y el comercio de proximidad funcionan como antes, si los sectores productivos que están creciendo -pero con algún pie en el freno porque aún no están seguros de como viene la pandemia- lo sacan y pisan el acelerador, creo que vamos a tener un rebote muy fuerte en el empleo", destacó el ministro.

Características del programa "Te Sumo"

Cubrirá entre el 70 y el 90 por ciento del salario inicial por 12 meses.

Está orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años con secundario completo.

El aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa. Será de $ 18.000 en las micro, $ 14.000 en las pequeñas y $ 11.500 en las medianas.

"Te Sumo" continúa la línea de las políticas de género que impulsa el gobierno nacional. Los beneficios para las empresas serán mayores en caso de contratar mujeres o personas no binarias.

La reducción de las contribuciones patronales durante el primer año desde la contratación, alcanzará a un 95% del total en caso de mujeres y personas no binarias, y será del 90% para los varones.

La Pyme que quiera calificar a "Te Sumo", tendrá que inscribirse en el portal de empleo: https://www.portalempleo.gob.ar/ y hacer click en el botón "Programa Te Sumo".

Luego, la oficina de empleo del ministerio de Trabajo mas cercana al domicilio de la Pyme, se va a contactar.

El "Programa Te Sumo" es federal y podrán inscribirse Pymes de todo el país.