Domingo 01.08.2021

9:01

Aceptó la pena de 3 años de prisión luego de amenazar a su ex en tres ocasiones, la última delante de una funcionaria de la justicia de familia. "Ya vas a ver lo que te voy a hacer", le advirtió a la madre de su hija, "vamos a ser todos famosos".

Será condenado en un juicio abreviado Amenaza de femicidio y una estampita de "San Barreda"

"Vos seguí jodiendo que vamos a ser todos famosos" advirtió a la madre de su pequeña hija y posteó en su perfil de facebook una estampita de "San Barreda", en la que el cuádruple femicida aparece con la escopeta que utilizó para asesinar a su esposa, suegra e hijas. Este viernes se presentó un escrito solicitando la condena a 3 años de prisión.

La causa cayó en manos de la fiscal Milagros Parodi, que pretende una pena efectiva para Maximiliano José Álvarez (34), imputado por tres hechos de "amenazas" y un "incumplimiento de mandato judicial". El acuerdo de juicio abreviado al que arribó junto al abogado defensor Nicolás Torres del Sel fue presentado ante el juez penal José Luis García Troiano, quien lo admitió y pasó la carpeta a resolución.

Si bien Álvarez no posee antecedentes, y los delitos que se le endilgaron prevén penas bajas y de ejecución condicional, la fiscalía valoró las "características y particularidades de los hechos, las circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas y el contexto de violencia de género".

"San Barreda"

La primera restricción de acercamiento tramitada en contra de Álvarez data del 13 de octubre del año pasado. Fue gestionada por sus padres, cansados de la violencia y el maltrato, en el Tribunal Colegiado de Familia Nº2. La medida fue violada por el imputado un mes más tarde, cuando ingresó a la vivienda familiar.

Tras separarse de su pareja, con quien mantuvo una relación marcada por la violencia de género, Álvarez comenzó a hostigarla. La primera denuncia que ella radicó en su contra data de principios de febrero de este año, cuando él le envió una seguidilla de mensajes en los que la insultaba y amenazaba: "ya vas a ver lo que te voy a hacer, y sí, esta vez es amenaza", "tengo la llave de tu depto… de la puerta de entrada… ya sabes quien me la puede haber dado, ¿no? Que tengas buenas noches".

Dos días más tarde, la mujer se enteró que Álvarez había publicado en su perfil de Facebook la dirección del lugar donde ella y su hijita residen, junto a la imagen de la estampita de "San Barreda".

"Tené cuidado"

El 24 de febrero, en horas del mediodía, la víctima recibió un audio a través de whatsapp en el que su ex pareja le manifestaba que tuviera cuidado porque "me dijeron que te iban a buscar". "Te van a tirar alcohol en la cabeza, te van a prender fuego los pelos y te van a cortar la cara con una trincheta. Tené cuidado porque me dijeron eso..."

La mujer lo denunció nuevamente y solicitó una medida de distancia ante el Tribunal de Familia Nº2, con sede en calle Tucumán 2846. Hasta allí llegó Álvarez la mañana siguiente, donde se encontró con la Secretaria de Vulnerabilidad Nº2 y le mostró una publicación que había realizado en su perfil de Facebook.

En la misma compartía la noticia del femicidio de Guadalupe Curual, que había tenido lugar la noche del 23 de febrero en Villa La Angostura. La joven fue asesinada por su ex, sobre quien pesaban dos restricciones tramitadas por ella ante un juzgado de familia. Juan Bautista Quintriqueo había amenazado a Guadalupe a través de whatsapp, y cumplió con su promesa de muerte esa noche, luego de perseguirla y asestarle una puñalada en el corazón, tras lo cual intentó suicidarse.

"Acuérdese mi nombre"

Después de asegurarse que la funcionaria vio el posteo, Álvarez procedió a leer lo que había escrito junto a la nota: "Parece que el sistema está hecho para que sucedan estas cosas... la supuesta víctima y el supuesto victimario... nunca se va a saber la verdad... pero repito... el sistema está hecho para esto... pareciera como que es la única solución... ni a la víctima le solucionaron nada ni al victimario… más claro... la loca esta otra vez va hacer una denuncia... como no la matan y se deja de joder... así piensan..."

Cuando terminó su alocución, la miró y le advirtió: "Acuérdese mi nombre, yo soy Álvarez, porque voy a salir en los medios".

La Secretaria de Vulnerabilidad informó a la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de lo sucedido, y la fiscal María Celeste Minniti ordenó la detención de Álvarez. Fue imputado, quedó en prisión preventiva el 1 de marzo y desde entonces permanece privado de su libertad. Ahora, tras la firma del juicio abreviado, sólo resta esperar la resolución del juez García Troiano.