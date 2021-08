https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 01.08.2021 - Última actualización - 10:33

10:29

La legisladora socialista Erica Hynes presentó tres proyectos de ley que incorporan nuevos principios del derecho ambiental, herramientas de gestión y de participación ciudadana.

Cambio Climático Diputados avanzan en un paquete de leyes sobre ambiente La legisladora socialista Erica Hynes presentó tres proyectos de ley que incorporan nuevos principios del derecho ambiental, herramientas de gestión y de participación ciudadana. La legisladora socialista Erica Hynes presentó tres proyectos de ley que incorporan nuevos principios del derecho ambiental, herramientas de gestión y de participación ciudadana.

La pandemia y el cambio climático posicionaron la agenda ambiental entre las prioridades de los gobiernos y la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe se hizo eco de esa tendencia sumando en el último año iniciativas que buscan modificar y ampliar el marco normativo local.

Una de las diputadas que lidera este tema es la socialista Erica Hynes, presidenta de la comisión de Ambiente y Recursos Naturales de Diputados, que en el último año presentó tres proyectos de ley sobre distintos aspectos de la temática.

“Santa Fe cuenta con regulación en materia ambiental desde 1999, antes de que se sancionara la ley nacional de presupuestos mínimos en 2002”, indicó. “Desde entonces se produjeron cambios en la mirada sobre el ambiente y enormes avances en el conocimiento. Se incorporaron nuevos principios, nuevos derechos, nuevos paradigmas de producción sustentable y también nuevas formas de participación, a la par que la problemática ambiental y el cambio climático ganaban importancia en la agenda de los países y las provincias, estados subnacionales y gobiernos locales de todo el mundo”, agregó.

“Por este motivo, desde el inicio de mi mandato como legisladora, la temática ambiental ocupó un lugar de importancia, profundizando en diálogos con personas expertas y organizaciones que lo abordan desde diversos aspectos. Fruto de ese trabajo logramos plasmar en tres proyectos de ley los principales puntos de una política ambiental para la provincia. Son proyectos que aportan una mirada integral del ambiente y buscan consolidar un modelo de cuidado ambiental con sostenibilidad económica”.

La diputada destacó que estas iniciativas tuvieron el acompañamiento de sus compañeros y compañeras de bloque y que se encuentran en debate en las comisiones. Además, adelantó que se realizarán jornadas con especialistas y organizaciones sociales para dar a conocer estos proyectos y abrir el debate a la comunidad.





Ley por ley

NUEVA LEY DE AMBIENTE: El proyecto ingresó en mayo de este año y busca modificar la actual ley provincial (11.717), que tiene más de 22 años de vigencia. “Este proyecto incorpora nuevos principios del derecho ambiental, como el de no regresión y no mercantilización, que se acordaron internacionalmente en los últimos años y que aportan herramientas jurídicas para cuidar el ambiente”. La propuesta también contempla estrategias de gestión como el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la identificación de los impactos acumulativos. “La ley también innova en la incorporación de procesos de participación ciudadana, no solo en audiencias públicas sino en distintas instancias que incluyen el acceso a la información, a la justicia ambiental y de protección de los defensores ambientales”. Otros puntos del proyecto plantean la creación de la figura de los guardianes ambientales y de cuerpos de guardafaunas y guardaparques en zonas protegidas.

LEY DE LA ECONOMÍA CIRCULAR. Este proyecto ingresó en marzo y tiene como fin llevar adelante acciones para implementar la economía circular, un nuevo paradigma de sostenibilidad ambiental que representa un cambio sistémico, construye resiliencia a largo plazo, genera oportunidades económicas y de negocios que impactan positivamente en los componentes ambiental, social y económico. “La normativa ambiental debe ir de la mano de medidas para el sector productivo, que permitan un modelo de mayor sostenibilidad y que tienda a la regeneración de los sistemas naturales”, indicó Hynes. “La economía circular plantea justamente ese camino, que implica disociar la actividad económica del consumo de los recursos finitos del planeta, eliminando los residuos del sistema desde el diseño y manteniendo por el mayor tiempo posible los recursos en uso”.





LEY DE HIDRÓGENO VERDE Y PILAS DE COMBUSTIBLE. Este proyecto se orienta a la producción e investigación en energías renovables o de material biológico exceptuando los hidrocarburos. En el texto presentado el 24 de noviembre pasado, se indica que la ventaja del hidrógeno verde es que constituye un vector de energía limpia que puede reemplazar gradualmente a los combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, para aplicaciones en todos los sectores energéticos y en la industria química. “Con este proyecto nos enfocamos en la transición energética que será clave para el sector industrial de la provincia y en lograr las metas de reducción de emisiones, principalmente en el transporte, la industria y el uso de energía”, concluyó Hynes.