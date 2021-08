Vettel fue descalificado del Gran Premio de Hungría: había terminado en el segundo lugar

El piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), quien había arribado en segundo lugar en la pista, fue descalificado este domingo por la tarde porque su vehículo no cumplió una disposición reglamentaria, una vez finalizado el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, la undécima prueba del Mundial de la máxima categoría automovilística.

El cuatro veces campeón del mundo, de 34 años, fue sancionado por la Federación Internacional (FIA) porque su monoplaza de la escudería de Silverstone “no cumplió con el reglamento técnico”.

BREAKING: Sebastian Vettel has been disqualified from the #HungarianGP, losing his second place



Stewards were unable to take the required amount of fuel for sampling following the race pic.twitter.com/Cbts8m9R0f