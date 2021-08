https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Duda despejada

Dio negativo en la prueba de ADN, Magalí Gil no es hija de Diego Maradona

Después de varias idas y vueltas, finalmente se determinó que la joven no tiene ningún tipo de parentesco con el Diez.

Crédito: Gentileza

Se dio a conocer una noticia que dará un giro de 360 grados en los herederos de Diego Maradona y también para la propia Magalí Gil quien estaba en búsqueda de su verdadera identidad. La joven oriunda de La Plata buscaba saber si era hija biológica del recordado futbolista ya que, según lo que le había dicho su mamá, tenía dudas al respecto. Fue Ángel de Brito quien confirmó el resultado. "Magali Gil no es hija de Maradona. Así, lo determinó una prueba de ADN, realizada con una hermana de Diego, hace 15 días", twitteó el conductor de Los Ángeles de la mañana. Magali Gil no es hija de Maradona. Así, lo determinó una prueba de ADN, realizada con una hermana de Diego, hace 15 días pic.twitter.com/zT9GrXyX3r — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 1, 2021 Luego del fallecimiento de Diego el pasado 25 de noviembre de 2020, Magalí Gil apareció en las redes y en los medios con un mensaje revelador: “Siempre tuve conocimiento de que había sido adoptada y el nombre de mi madre biológica. Lo que nunca supe es quién era mi padre. La sorpresa de la noticia me conmovió y despertó en mí la necesidad de conocer mi identidad, algo consagrado como un derecho universal”, lanzó y concluyó: "Decidí hacer esto para ponerle fin a todas las especulaciones, teorías o hipótesis que se llevan a cabo respecto de mi causa. Quiero decirles que mi búsqueda siempre fue la misma, nunca tuvo desviaciones. Algo tan simple como resolver mi identidad, saber si Diego Maradona es mi padre biológico”, aunque se confirmó que no es heredera del Diez.

