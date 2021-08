https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 11:39

10:46

En el monumento a la Bandera, se formaliza el lanzamiento de la lista que encabeza Agustín Rossi y Alejandra Rodenas. En Funes y por la tarde, la expectativa se centra en la largada de la nómina que apadrina e integra el gobernador Omar Perotti.

Interna al rojo vivo Arranca la semana con duelo de presentaciones en el peronismo En el monumento a la Bandera, se formaliza el lanzamiento de la lista que encabeza Agustín Rossi y Alejandra Rodenas. En Funes y por la tarde, la expectativa se centra en la largada de la nómina que apadrina e integra el gobernador Omar Perotti. En el monumento a la Bandera, se formaliza el lanzamiento de la lista que encabeza Agustín Rossi y Alejandra Rodenas. En Funes y por la tarde, la expectativa se centra en la largada de la nómina que apadrina e integra el gobernador Omar Perotti.

Con un acto al mediodía en la ciudad de Rosario y otro por la tarde en la localidad de Funes, las dos listas que compiten dentro del peronismo santafesino para definir los candidatos a senadores y diputados nacionales, presentan públicamente sus nóminas este lunes.

Los principales espacios políticos de la provincia tendrán internas, pero es sin dudas la de Justicialismo la que más atención concita. Y ello es así por las derivaciones institucionales que ya se han generado; el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quedó fuera del gabinete, en tanto que la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, decidió tomar licencia sin goce de haberes.

Uno de los datos relevantes de este lunes es que el gobernador Omar Perotti estará presente en el acto de Funes, para acompañar a Marcelo Lewandoski, María de los Angeles Sacnun y Roberto Mirabella como titulares de la lista. El propio Perotti es pre candidato a senador suplente, y lejos de mantenerse prescindente, decidió ponerse al frente de la compulsa. Aseguró que no descuidará "ni un segundo" la gestión, pero su nombre aparece en la lista, su foto en la boleta y su presencia es una de las estelares en el acto de presentación.

Licencias

Por esa misma decisión de tener un rol activo y protagónico en la campaña, es que desde la otra vereda, Agustín Rossi le reclama a Perotti que, entonces, pida licencia como gobernador. El mandatario ya lo desestimó; el viernes en Esperanza ante la consulta periodística, dijo que seguirá en su puesto, que "no es lo mismo un cargo ejecutivo que uno legislativo", que la campaña insumirá "unos pocos días" y que, en definitiva, la discusión sobre las licencias termina siendo "anecdótica". El tema ya generó repercusiones también en la Legislatura, puesto que el viernes ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que de aquí en más los candidatos que se desempeñan en cargos ejecutivos, tengan la obligación de dejarlos de manera transitoria.

En cuanto a la presentación de Rossi, una de las incógnitas pasaba por saber si los dos ministros de Perotti identificados con dicha lista, asistirían al acto. Se trata de Roberto Sukerman y Jorge Llonch. "No me voy a involucrar en la campaña", dijo el ministro de Cultura a El Litoral, justificando su ausencia.

Foto: El Litoral

No subir al ring

Este fin de semana, en tanto, los integrantes de la lista que apadrina el gobernador se reunieron con intendentes del sur y del centro - norte de la provincia. Explicaron cómo fue el cierre de listas, contaron detalles de las negociaciones que no permitieron conformar una propuesta de unidad, y definieron aspectos y estrategias de campaña. Convinieron que Lewandowski se concentrará en el sur, en tanto que Sacnun y Mirabella lo harán en el centro – norte.

Por último, según pudo saber El Litoral, se instruyó a los jefes municipales y comunales para que no asuman un rol de confrontación. "Por más provocación que haya del otro lado (en alusión a la lista que encabeza Agustín Rossi), no se debe responder. En un ring, para que haya pelea, tiene que haber dos: no se suban al ring", se planteó.