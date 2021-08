El Lollapalooza reunió 400.000 personas en Estados Unidos

El clásico festival de música Lollapalooza festejó este fin de semana sus 30 años con una edición en Chicago que reunió, en plena pandemia, 400.000 personas al aire libre.

El lineup en el Green Park estuvo conformado por Foo Fighters, Post Malone, Tyler The Creator, Miley Cyrus, Marshmello, Illenium, Journey, Megan Thee Stallion y Roddy Ricch, entre más de 170 bandas y solistas.

Lollapalooza kicked off at Chicago's Grant Park on Thursday. Organizers are expecting 110,000 people a day for the four-day music festival – the biggest event since the city reopened. pic.twitter.com/dSF9Dnt7qa