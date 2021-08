https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus

Récord de contagios en Florida: la mayoría son jóvenes y no están vacunados

Los últimos datos del estado sureño confirman que el brote los afecta especialmente: el 96% de quienes luchan por recuperarse en los centros de salud no han sido inmunizados.

Crédito: Gentileza

Durante el fin de semana el estado de Florida batió récords con respecto al COVID 19. Se registraron 21.683 casos positivos en un solo día -el número más alto desde el comienzo de la pandemia-, y se superaron las 10 mil hospitalizaciones. Dos semanas atrás, el número de personas ingresadas en hospitales a consecuencia del coronavirus no superaban las 8 mil personas. El record anterior se había registrado hace más de un año atrás, antes de que comenzara la campaña de vacunación, el 23 de julio de 2020, cuando se contabilizaron 10.170 hospitalizaciones en el estado. Según indican los expertos médicos, las nuevas variantes -fundamentalmente la Delta- son más contagiosas y más fuertes. Quienes se han vacunado contra el virus pueden contagiarse, y de hecho están contagiándose, pero prácticamente no tienen posibilidades de enfermarse gravemente con el virus. Memorial Healthcare System tiene seis hospitales en el sur de la Florida. Un cuarto de las personas internadas en este momento en esos hospitales tiene COVID 19. El 96 por ciento de los hospitalizados por COVID en este sistema de salud no está vacunado. Entre quienes terminaron en terapia intensiva, solo una persona se había vacunado contra el COVID 19, pero tenía una enfermedad pre-existente. Tenés que leer Covid-19: aumentan los casos en Estados Unidos, sobre todo entre los no vacunados En los hospitales pediátricos, el número de pacientes con COVID 19 sigue siendo bajo, aunque también empieza a verse una correlación con la vacuna. El hospital de niños Nicklaus Children tiene 60 pacientes internados con COVID 19. Ninguno de estos niños es mayor de 12 años y ha sido vacunado. Por el momento en los Estados Unidos se permite vacunar a los mayores de 12 años con la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNtech. Además, según los datos de este hospital, la mayoría de los niños infectados presentan la variante Delta. Solo un uno por ciento de los menores que resultaron positivos de COVID 19 ha requerido hospitalización. Según reportes provenientes de centros de salud como el Memorial Hospital Miramar, la mayor parte de los pacientes con COVID suele estar entre los 30 y los 50 años, un grupo que no se consideraba de riesgo al comienzo de la pandemia. El factor parece ser la vacunación. En Florida menos de la mitad de la población se ha vacunado, pese a que la vacuna ha estado disponible para mayores de edad sin restricciones por los últimos cuatro meses. Pero los mayores de 65 años son el grupo que más se ha vacunado. Como consecuencia, ahora no son quienes más están enfermando con el virus. El mayor problema que se enfrenta actualmente es que aquellos que no se han vacunado, no quieren hacerlo. Una encuesta reciente realizada por la cadena de noticias CBS indica que entre quienes no se han vacunado, más del 70 por ciento dice que no lo hará porque descree de las recomendaciones médicas del gobierno. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

