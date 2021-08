https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 14:09

14:04

Como se sabe, el libro de pases de la MLS cierra este mismo jueves en la llamada ventana de verano en Estados Unidos. La franquicia de La Florida insiste por "La Joya" sabalera y siguió mejorando su oferta pero para Colón es "insuficiente".

Domínguez pidió que no lo vendan. La "Joya" Facundo Farías, que va a todas y pelea siempre en cada mano a mano, en el juego del sábado frente a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza en Santa Fe. A pesar de la oferta, se queda. Crédito: Mauricio Garín

Domínguez pidió que no lo vendan. La "Joya" Facundo Farías, que va a todas y pelea siempre en cada mano a mano, en el juego del sábado frente a Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza en Santa Fe. A pesar de la oferta, se queda. Crédito: Mauricio Garín

Agregó bonos y un futbolista ecuatoriano para Colón Orlando City mejoró la oferta pero igual no alcanza: Farías se queda Como se sabe, el libro de pases de la MLS cierra este mismo jueves en la llamada ventana de verano en Estados Unidos. La franquicia de La Florida insiste por "La Joya" sabalera y siguió mejorando su oferta pero para Colón es "insuficiente". Como se sabe, el libro de pases de la MLS cierra este mismo jueves en la llamada ventana de verano en Estados Unidos. La franquicia de La Florida insiste por "La Joya" sabalera y siguió mejorando su oferta pero para Colón es "insuficiente".

En una desesperada carrera contra el reloj, ya que la ventana de transferencias en verano cierra este mismo jueves en la MLS, la franquicia americana Orlando City mejoró nuevamente la propuesta de compra por Facundo Farías pero la misma sigue siendo "insuficiente", acorde a las expectativas del presidente José Néstor Vignatti. Por lo tanto, "La Joya" se quedará (al menos por ahora) vistiendo un tiempo más la camiseta del club de sus amores, salvo que ocurra un milagro y el mismo jugador ejecute la cláusula de salida fijada en diez millones de dólares, que es lo que está firmado.

Desde que el propio representante de Facundo Farías, Martín Sendoa, "bajó" la propuesta a Colón, la oferta inicial fue mejorada en un par de ocasiones. Aún así, por lo que pudo averiguar El Litoral, resultó "insuficiente" para las expectativas de la dirigencia sabalera, al mismo tiempo que trascendió un pedido oficial de Eduardo Domínguez al presidente José Néstor Vignatti para que "Colón no venda a Farías, que lo aguante un poco más en el fútbol argentino".

Quien llevó adelante las negociaciones preliminares con los emisarios americanos (Ricardo Moreira, Director de Scouting de Orlando City) y con el propio Martín Sendoa (representante de Farías), fue el Dr. Juan Saliva, abogado de Colón y hombre de confianza del propio presidente José Néstor Vignatti. Más allá de su facilidad con el idioma, siempre Colón pidió que "la propuesta llegue formal, por escrito y en español". Desde ese punto de vista no hubo dificultades, porque Ricardo Moreira es brasilero y habla muy bien el español.

Más allá de explicar algunos detalles, lo que está claro es la seriedad con la que se maneja Martín Sendoa, el representante de Facundo Farías, porque hace un puñado de días el propio Club Atlético Colón le extendió un poder oficial firmado por Vignatti para poder "negociar la venta del futbolista sabalero". No pasó ni siquiera una semana de ese famoso papel y el mismo Sendoa desembarcó en Santa Fe con una propuesta millonaria por Facundo Farías. Después, si alcanza o no para Vignatti y Colón, es otra historia. Pero que trajo la propuesta millonaria, es real, oficial y concreto.

Desde el primer contacto de agentes, intermediarios y funcionarios del Orlando City con el Dr. Juan Saliva hasta la última oferta "por escrito y en español", siempre la franquicia americana fue mejorando las condiciones y dejando en claro que lo quiere sumar a Farías para que vaya a jugar a los Estados Unidos.

La oferta, entre el dinero líquido, los bonos, porcentajes a futuro y la inclusión de un futbolista ecuatoriano para Colón, superó los seis millones de dólares "limpios" para la entidad del barrio Centenario, que en todo momento dejó en claro que negocia el 80 por ciento de Facundo Farías y retiene un 20 para operaciones futuras.

¿Cómo es el sistema de bonos que propone la franquicia de La Florida para seducir a Colón?: son todas casillas de 500.000 dólares que van de la mano con el rendimiento individual de Farías. Ejemplo: si Orlando City es campeón de la MLS, Colón cobra un bono; si Facundo Farías es goleador, Colón cobra otro bono. Si estando en Orlando City lo citan a la Selección Argentina, el club percibe otro bono.

Pero, además de los bonos, los americanos se comprometen a ceder sin cargo al futbolista ecuatoriano Alexander Alvarado, un extremo izquierdo de sólo 22 años y que es convocado permanentemente a las selecciones juveniles de su país. Este futbolista ecuatoriano, ex Deportivo Quito y Aucas, fue la figura del Sub 20 campeón sudamericano en Chile y ya debutó en la "Tri" de mayores, en un amistoso contra Bolivia.

De esa manera, en las últimas horas del domingo, Vignatti recibió desde Estados Unidos la propuesta formal mejorada, incluso con las formas de pagos que ofrece Orlando City por Facundo Farías para llevarlo a la MLS. Incluso, más allá que Colón retiene ese 20 por ciento, también el club americano le ofrece un reconocimiento extra por una futura venta de "La Joya" que supere los 20 millones de dólares.

A pesar de este paquete de medidas, mejorando ya dos veces la propuesta inicial, para Colón sigue siendo "insuficiente" la oferta de Orlando City por Facundo Farías para ir a la MLS de los Estados Unidos. Si bien el libro de pases cierra este mismo jueves, todo parece indicar que Facundo Farías seguirá jugando en Colón. Por lo menos hasta diciembre.

José Alonso y los premios

"La postura de los dirigentes es siempre defender a los intereses del club. Tenemos que poner los premios y reconocimientos por este campeonato que se definirá en diciembre y a fin de año tendrá Colón la chance de ganar otra copa. Nuestro pensamiento no es torpe o sin sentido, es una forma de pensar que tiene la institución para no comprometer a sus finanzas. Lo que se estipuló fue el premio que se pagó por ser campeones, se cumplió como debe ser. Vamos a andar por el mismo sendero, ya que esto no le hace bien ni a los jugadores ni al club. Tenemos que ser compresivos e inteligentes, que el camino es el diálogo, que lo estamos haciendo", expresó uno de los vicepresidentes de José Néstor Vignatti en Colón: José Alonso.

Si bien se sigue dialogando entre las partes, por ahora no se llegó a un acuerdo final, ya que los jugadores exigen algo que quieran dejar firmado pensando en lo que viene: este torneo, la Final de Campeones en Santiago del Estero y la Copa Libertadores 2022.

¿Ruptura de Wilson?

Si bien se aguarda la información oficial del Club Atlético Colón, esperando los resultados de la resonancia magnética a la que fue sometido, todos los caminos conducen a una ruptura fibrilar del delantero colombiano Wilson Morelo, que se perdería otra vez varios partidos.