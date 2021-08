https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 14:20

14:16

El defensor, uno de los jugadores más firmes de este momento en Unión, se recupera de una lesión que lo sacó del partido ante Lanús. Hay que esperar para saber si podrá jugar el sábado.

Con un duro choque ante San Lorenzo a la vista Portillo tiene un esguince y es el "dolor de cabeza" de la semana El defensor, uno de los jugadores más firmes de este momento en Unión, se recupera de una lesión que lo sacó del partido ante Lanús. Hay que esperar para saber si podrá jugar el sábado. El defensor, uno de los jugadores más firmes de este momento en Unión, se recupera de una lesión que lo sacó del partido ante Lanús. Hay que esperar para saber si podrá jugar el sábado.

El esguince de tobillo sufrido por Juan Carlos Portillo es la principal novedad en el retorno a las prácticas del plantel profesional de Unión, que el sábado a las 15.45 recibirá en su estadio la visita de San Lorenzo, en un partido en el que el equipo de Azconzábal tratará de conseguir la primera victoria en el campeonato, entonado por una producción futbolística mejorada el sábado ante Lanús.

Portillo sintió la molestia en el primer tiempo del partido con Lanús, siguió jugando en el arranque de la parte complementaria pero tuvo que salir cuando apenas se habían jugado 14 minutos, dejando su lugar a Dylan Gissi, que hizo su debut en el equipo rojiblanco, con apenas un par de entrenamientos con sus nuevos compañeros.

Por ahora es arriesgado decir que Portillo estará en condiciones de jugar el encuentro del sábado ante San Lorenzo. Habrá que esperar el transcurso de la semana para ver el grado de su recuperación y si el esguince evoluciona favorablemente.

Del resto del plantel, sólo puede decirse que existen los golpes o dolores lógicos de cualquier partido y que todos estarán a las órdenes de Azconzábal. Habrá que esperar la evolución de Peñailillo para saber si podrá estar en el plantel. Hasta ahora, el chileno no estuvo en ninguno de los partidos, ni siquiera integrando el banco de relevos. Tampoco pudo jugar los amistosos, por lo cuál su recuperación le está demandando más tiempo de lo normal.

El buen rendimiento que tuvo el equipo, en líneas generales, permite suponer que si Portillo se recupera, existen chances de que el técnico pueda repetir el equipo o, al menos, mantener a gran parte de los que salieron al estadio granate para afrontar el encuentro del sábado pasado.

Fue muy interesante el trabajo de Vera y Esquivel por los costados, respaldados por una línea de tres defensores (Calderón, Portillo, Corvalán), que se mantuvo inamovible a lo largo del partido. De todos modos, el crecimiento futbolístico se dio por el muy buen partido que hicieron Pittón y Cañete durante los 90 minutos. Al equipo le sigue faltando fuerza arriba, no hay goles de los delanteros, probó con el "Pajarito" Juárez rotando por todo el frente de ataque y dándole mucha movilidad y variantes, pero adentro del área no hubo peso. Inclusive, el técnico no apeló a una dupla de centrodelanteros (como jugó en los otros partidos), porque cuando sacó a los puntas lo hizo para poner a Machuca (que también va por afuera) en lugar de Juárez y a Cordero en reemplazo de García.