Los seguidores de Ibai Llanos, preocupados por la salud del influencer

"No os he querido decir nada estos días, realmente he estado muy mal, hasta un nivel preocupante. No me ha apetecido contar nada. No se lo he dicho ni a mis padres", les dijo el español.

Ibai Llanos (26) lo ha vuelto a hacer. Este domingo el influencer sorprendía a muchos entrevistando durante cerca de media hora a Ronaldinho. El ex jugador del Barcelona, que se encuentra en Chicago, no dudó en atender la llamada de Ibai, y juntos charlaron de la vida profesional y personal del brasileño. Todo un hito que poca gente consiguió con el futbolista, que se convirtió en todo un ídolo de masas durante sus años como jugador del FC Barcelona. Ibai lleva siete años poniéndose delante de micrófonos y cámaras día tras día y ha sido gracias a su trabajo y empeño como ha convertido su afición en su manera de vivir. También sobre eso habló el domingo con sus seguidores después de repasar los buenísimos datos que ha conseguido en el mes de julio, llegando a ser el streamer con más visitas de Twitch. Tenés que leer Ibai compró los derechos televisivos de la Copa América y la retransmitirá gratis en España Pero no solo de éxito ha hablado el comunicador. Llanos ha querido compartir con todos sus seguidores algo que pertenece a su vida privada y que ha estado ocultando durante días. "He estado muy mal de salud estos días. No os he querido decir nada estos días, realmente he estado muy mal, hasta un nivel preocupante. No me ha apetecido contar nada. No se lo he dicho ni a mis padres. No me sentía muy cómodo hablando de este tema, y a pesar de ello, he estado narrando en Eurosport, y espero el martes estar mejor", comentó el español. Ahora que se siente bien y que parece que la tormenta ha amainado, Ibai se ha sincerado con su público, aunque ha querido dejar claro que hay parcelas que pertenecen a su vida privada y que por ahora así va a seguir siendo. "Ahora me encuentro de puta madre, pero he pasado unos días muy malos por culpa de diferentes cosas que os explicaré si me apetece, porque hay cosas de mi vida privada que prefiero dejármelas para mí. Ya me encuentro bastante bien, ya veis que me encuentro mucho mejor de la garganta".

