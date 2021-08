https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.08.2021

16:20

Llegan Cartas

Las necesidades de Alto Verde

CARLOS LANZARO

La Municipalidad de Santa Fe se olvidó por completo de los mínimos servicios esenciales que hay que brindar al distrito Alto Verde, un gran barrio de más de 10.000 personas de población, casi una ciudad.

El barrio se ha agrandado en forma sostenible a lo largo de los años, debido a las escasas posibilidades que le brinda Santa Fe a la gente de clase media baja y clase indigente en general; la que ha aprovechado que el dueño de todo ese sector desde la Vuelta del Paraguayo hacia adentro de la isla y con un corazón muy generoso, ha permitido dicho crecimiento, con la edificación de casitas precarias, ranchos y carpas, donde vive gente muy humilde.

La zona no está subdividida en terrenos. Cada uno ocupó el lugar que necesitaba y no paga ninguna tasa municipal ni impuestos varios. Realmente la gente necesitaba un sitio donde radicarse. No obstante, un gran porcentaje se reunió y constituyó una vecinal, que logró que se realizara la pavimentación de la ruta desde la entrada del Puente Colgante sobre la laguna Setúbal hasta casi el "centro mismo del barrio".

La mayoría paga un fijo de casi $ 750 mensuales por los servicios de electricidad y un cable que tiene un costo de casi $ 1.700 por mes. Se organizaron con el tema de la basura. Asimismo, tienen una sede policial de excelencia, pero escasa de recursos y un mínimo de móviles para controlar la seguridad del vecindario. Una especie de hospital / dispensario, pero que necesita más personal médico, asistentes y medicamentos, ambulancia, etc. Un cuartel de bomberos voluntarios con una unidad de apoyo, dada la gran distancia con el centro de la capital santafesina, donde está el cuartel general.

La necesidad de mejorar el cruce del río, con lanchas un poco más modernas que los pobres boteros que hoy hacen esa labor; y de paso hacer una terminal en la isla que sea techada para cuando haya mal tiempo, como en el centro Amarras del dique del lado santafesino. Además, se necesita mejorar el servicio de taxis (hay remises truchos pero son muy escasos), como también el sistema de provisión de gas y otros servicios.

Hace unos días, 2 buques de la Armada, con equipamiento y personal hospitalario, atendieron a más de 2.700 personas (adultos y niños) que no tenían ninguna posibilidad de ser asistidos en el dispensario local y menos en los centros de Santa Fe. De modo que es una materia pendiente mejorar el sistema sanitario y construir espacios más acordes a las circunstancias.

Por otra parte, es necesario que se provea, de vez en cuando, una máquina vial especial para mejorar un poco los desastrosos caminos de tierra que circundan a la ruta pavimentada, sobre todo después de días de lluvia, que los deja casi intransitables, así como también hacer varios apeaderos de colectivos, tener una plaza con juegos infantiles y equipos para gimnasia para adultos mayores; la posibilidad de hacer un sendero peatonal al costado de la ruta y mejorar las veredas del centro del barrio, etc.

Todas estas necesidades son las que tiene este barrio, con tanta historia cultural, social, de índole pesquera por excelencia y principal fuente de trabajo. La tierra del famoso y recordado Horacio Guarany; de cantantes y poetas; la sucursal del Colegio Inmaculada; la del afamado nadador de la Maratón Santa Fe-Coronda: Florencio Romero; el lugar que una vez el recordado Ítalo Giménez mocionó para construir un posible estadio único de envergadura de "Unión y Colón"; con el famoso "Puente Palito", cuyas ruinas aún existen, como así también a su costado el nuevo puente de material pavimentado y de máxima seguridad, pegadito a la rotonda del Puente Colgante.

Dentro de su población se encuentra la joven y famosa modelo, Miss Princess Of The World Argentina 2017 , Marcia Belén Blanco, junto a su madre. Marcia muy pronto, en octubre, se presentará en el concurso de Turquía. Su difusión profesional ha sido realizada por la prensa nacional y del exterior, ya que en años anteriores ella compitió en otros países del mundo. ¡Desde Alto Verde al Universo!

La cantidad de emprendedores y artesanos de todas las especialidades que hay; el personal doméstico que trabaja en los hogares santafesinos, de reconocida honestidad y capacidad laboral. Las escuelas primarias y otras dependencias educacionales de mayor envergadura y capacidad de enseñanza laboral, etc.

Por todo esto, se necesita que todo el espectro político y municipal de Santa Fe pongan sus ojos en la calidad de vida de los vecinos de Alto Verde, que gracias a Dios cuentan con un eficiente servicio de colectivos con la ciudad de Santa Fe capital.

Será Justicia realizar todas esas labores indispensables para el buen vivir de sus habitantes.

No es casualidad

VIOLETA

"Así como se habla de tantas cosas malas, también debemos advertir y valorar todo lo bueno que nos sucede. A veces solemos confundir la Gloria de Dios, sus milagros, su Poder en nuestras vidas con casualidad. Solemos decir: 'solo creo lo que veo', pero no reconocemos las bendiciones de Dios ni aunque nos saltan a la vista. Pues si abrimos los ojos podremos darnos cuenta de las muchas veces que la providencia de Dios ha actuado en nuestras vidas. ¿Alguna vez has experimentado una situación donde te has sorprendido porque justamente cuando más necesitabas ayuda, alguien estuvo cerca para darte la mano?.. O que cuando pensabas que ya no había salida, ni soluciones, de alguna manera todo resultó bien de una forma extraordinaria? Eso no es casualidad, es la mano maravillosa de Dios que interviene en nuestras vidas para ayudarnos, porque nos ama y escucha nuestros ruegos. Pero hay veces en que interviene sin que se lo pidamos, muy silenciosamente, por lo que nosotros tendemos a confundirlo con casualidad. Así que, el llamado es para darle gracias a Dios por todas las veces que intervino en nuestras vidas y pidámosle perdón por no darnos cuenta de todos los milagros que nos regala por amor. Cada vez que algo extraordinario sorprenda tu vida, no dudes de que es la providencia del Dios. 'Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido'. Romanos 1: 21. Gracias por el espacio. Bendiciones en el Señor".