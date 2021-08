El precio de la soja subió US$ 2 y cerró a US$ 332 en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 20:00

Precios estables en el comienzo de la semana.

Los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) iniciaron la semana con valores entre estables y al alza en la mayoría de las posiciones, en una jornada en la que se destacó la suba de US$ 2 en la soja y una caída de US$ 5 en el trigo disponible.

Por la soja con entrega contractual y para fijaciones, la oferta generalizada alcanzó los US$ 332 por tonelada, US$ 2 por encima del día viernes, mientras que en moneda local el precio se ubicó en $ 32.120.

No se registraron ofertas de compra abiertas para tramos diferidos más allá del segmento contractual.

Por su parte, el maíz con entrega contractual permaneció en US$ 185 por tonelada, con la entrega en septiembre escalando hasta los US$ 195, una mejora de US$ 5 respecto a la ronda previa día viernes; octubre en US$ 200; y el tramo noviembre/diciembre en US$ 203.

En cuanto al cereal de la próxima campaña, la entrega entre marzo y mayo se mantuvo en US$ 185 y el tramo de descarga entre junio y julio permaneció en US$ 165.

En tanto, por trigo con entrega en el mes de agosto la oferta cayó US$ 5 hasta los US$ 205; el tramo intermedio entre el 15/08 y 15/09 se comercializó en US$ 220; y la entrega en noviembre se pactó en US$ 215, US$ 5 por encima de la última sesión de negociación, mismo precio que para las entregas entre diciembre y enero.

Luego, para la descarga en febrero la oferta mejoró US$ 5 hasta US$ 217 y el segmento marzo, también se ofreció por encima del día viernes arribando a los US$ 220.

Por último, en el mercado de girasol reapareció la oferta para la descarga inmediata en US$ 350, mismo precio pactado para la entrega entre diciembre y marzo del 2022, sin cambios entre ruedas.