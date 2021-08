Un nuevo revés judicial sufrió Colón: esta vez por Braian Galván

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El juicio fue elevado por el abogado Luis Hilbert, pero otra vez la resolución, como pasó en su momento con el caso Pinos, fue en contra de la institución, que deberá pagar costas y gastos.

Según la información dada a conocer por el periodista César Merlo, especializado en temas legales y decisiones de Fifa, el máximo ente rector del fútbol mundial falló en contra de Colón por el caso Braian Galván.

El futbolista había sido demandado por 2 millones de dólares, junto al club Colorado Rapids, donde actualmente milita, por considerar que firmó con el club de la MLS durante el período protegido, es decir mientras estaba en vigencia el contrato y antes de que se cumplan los seis meses previo a su finiquito, pero la Fifa le falló en contra a Colón, en la demanda que llevó a cabo Luis Hilbert.

En este nuevo revés judicial sabalero, lo que se intentó comprobar es que el día 4 de enero, cuando se presenta el contrato de Braian Galván en Estados Unidos, el jugador se encontraba físicamente en Santa Fe. Y como la firma que elevan no es digital —algo que es válido en este tiempo de pandemia—, es un elemento que aporta Colón de una maniobra “previa y deliberada para llevarse libre al jugador”. El “Sabalero” presentó formalmente el litigio en el TAS ya que afirma tener pruebas que el jugador viajó a Estados Unidos el 27 de diciembre de 2019 y regresó el 31, con lo cuál se quiso comprobar que el contrato se firmó antes del 1 de enero, es decir, antes de los seis meses previo a la finalización del mismo, que era el 30 de junio del año pasado.

Además de las acciones económicas contra el propio Galván, el nuevo club (Colorado Rapids) y la misma MLS, Colón le pidió a la Fifa la inhabilitación laboral “de por vida” de los agentes que participaron de la operación (uno es argentino y otro es americano). La respuesta fue un rotundo revés judicial para Colón, patrocinado por Hilbert.

“Nosotros tenemos documentación suficiente donde el jugador viajó el 27 de diciembre a las 21 horas, 40 minutos y 33 segundos viajó a Estados Unidos. Volvió el 31 de diciembre, a las 7 horas, 40 minutos, 33 segundos. En los dos vuelos viajó acompañado de su representante y hasta tengo la lista de los pasajeros de los vuelos. Firmó antes del 31 y se volvió. Galván firmó el contrato en diciembre, lo que está prohibido... Está totalmente prohibido”, declaró Hilbert a El Litoral en una entrevista realizada en agosto del año pasado. “El día que presentan el contrato firmado, de puño y letra de Galván, el jugador estaba en Santa Fe, lo cual los expone mucho más en la acción premeditada”, continuó, en alusión al 3 de enero, que es el día en el que Galván firmó el contrato con el club norteamericano.

Agustín Marioni, el representante, dijo en su momento que “no nos preocupa porque el contrato se firmó el dia 3 de enero y es fácil de probarlo. Esta todo en regla, si Colón quiere seguir intentando está en todo su derecho. La cosa de reclamar algo que no existió, me parece que no va a tener éxito”, dijo Marioni y al final tuvo razón.

Concretamente, la Fifa habilita a los futbolistas a celebrar contratos con otras instituciones dentro de los seis meses previo a la finalización de su contrato. El jugador ofreció en aquél entonces una especie de indemnización que Colón no aceptó. Y al final del vínculo, se fue con el pase en su poder y sin que le quede un peso al club.

183.000 dólares

Es lo que cobró Colón por derechos de formación del tucumano.