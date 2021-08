https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 03.08.2021 - 0:41

21:10

Este lunes, la modelo se reincoporó a su programa, Pampita Online, y a ShowMatch - La Academia, donde se desempeña como jurado.

En la tele A diez días de dar a luz, Pampita volvió a trabajar Este lunes, la modelo se reincoporó a su programa, Pampita Online, y a ShowMatch - La Academia, donde se desempeña como jurado. Este lunes, la modelo se reincoporó a su programa, Pampita Online, y a ShowMatch - La Academia, donde se desempeña como jurado.

El 22 de julio Carolina Pampita Ardohain dio a luz a su hija Ana, fruto de su relación con el empresario Roberto García Moritán. De esta manera, la beba se integró a la familia ensamblada que había empezado con Delfina y Santino, los hijos del economista con Milagros Brito, y Bautista, Benicio y Beltrán, los hijos de la modelo con el actor chileno Benjamín Vicuña, que además tuvo a Blanca, fallecida en 2012.

A poco más de una semana del parto de su quinta hija, la conductora regresó a trabajar este lunes para grabar el ciclo Pampita Online, que se emite de lunes a viernes a las 20 por Net TV, luego de ser reemplazada por Denise Dumas. Ardohain llegó a los estudios de Kuarzo acompañada por Ana. Pero cuando llegaron a la puerta de la productora, ella se despidió de la niña que fue llevada de regreso hasta la casa que comparte con Moritán. Y finalmente pudo reencontrarse con todo su equipo de trabajo que le dio una cálida bienvenida.

#PampitaOnline Volvió la mamá más linda del mundo 😍 Desde las 20hs @pampitaoficial te acompaña con la mejor energía en @CanalNetAr 📺 pic.twitter.com/GPTgsoYPvD — Pampita Online (@PampitaOnline) August 2, 2021

Cora Debarbieri, panelista del programa,dijo que la vio "extremadamente feliz, plena". "Yo la jorobé y le dije que venía de un spa porque realmente se la ve muy bien. Está totalmente enamorada de su beba, de su familia. Tiene mucha alegría de regresar al trabajo y repartiéndose entre estar junto a su hija, que le tiene que dar la teta, y el trabajo. La vi con mucha energía, espléndida. Le dije que parece que no hubiera tenido familia hace una semana porque está nuevamente con un lomazo increíble”.

Cabe recordar que tras el nacimiento de Ana, Pampita salió al aire telefónicamente en su programa, y se refirió al feliz presente con la nueva integrante de la familia. “Estoy enamorada, embobada. Estoy con Robert y no podemos parar de mirarla, tocarla y llenarla de besos”, expresó la modelo. “Estamos en las nubes como cualquier papá, obviamente. Me mandaron muchos mensajitos, mucho cariño y no quería dejar de charlar un rato con ustedes”, continuó. “Nació el día exacto en que se cumplían las 40 semanas”, sostuvo Ardohain.

Esta noche, Pampita saldrá en vivo en ShowMatch, para volver al jurado de La Academia. La semana pasada, su silla fue ocupada por Guillermina Valdes. En el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por el prime time de El Trece, la modelo trabajó hasta último momento. De hecho, estuvo presente durante la gala del 21 de julio y bromeó sobre el nacimiento de la nena. En todo momento se sintió bien, pero durante la madrugada comenzó con contracciones y finalmente quedó internada en el sanatorio Otamendi. Luego de nueve horas de parto, Ana nació a las 9:30 del 22 de julio con 3,100 kg.

Más allá de haber formado una familia numerosa, la pareja no descarta la posibilidad de tener otro bebé. “Caro está segura de que quiere ahora un varón. Yo también, pero voy a poder pensar mejor después de dormir un par de meses”, confirmó Roberto en una entrevista