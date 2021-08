https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 23:04

22:52

Desde este lunes, y a través de un decreto, la comuna administrada por Gonzalo Goyechea incorpora esta medida para incentivar la vacunación anticovid dentro del distrito. Se les pedirá a los mayores de 18 años el certificado de vacunación o bien un test negativo de las últimas 24 horas si no acceden a vacunarse. Se implementará en espacios deportivos y culturales.

Comuna pionera en la región María Teresa implementa el "pasaporte sanitario" para asistir a actividades deportivas y culturales Desde este lunes, y a través de un decreto, la comuna administrada por Gonzalo Goyechea incorpora esta medida para incentivar la vacunación anticovid dentro del distrito. Se les pedirá a los mayores de 18 años el certificado de vacunación o bien un test negativo de las últimas 24 horas si no acceden a vacunarse. Se implementará en espacios deportivos y culturales. Desde este lunes, y a través de un decreto, la comuna administrada por Gonzalo Goyechea incorpora esta medida para incentivar la vacunación anticovid dentro del distrito. Se les pedirá a los mayores de 18 años el certificado de vacunación o bien un test negativo de las últimas 24 horas si no acceden a vacunarse. Se implementará en espacios deportivos y culturales.

Con las nuevas habilitaciones provinciales que se extienden, por el momento, hasta el 6 de agosto, desde la Comuna de María Teresa decretaron que para asistir a realizar deportes de contacto, concurrir a gimnasios y realizar talleres culturales, los mayores de 18 años deberán “presentar el certificado o foto del certificado de vacunación o en el caso que todavía no haya correspondido, el turno tramitado. Quienes no se quieran vacunar, pueden presentar un análisis negativo de las últimas 24 horas”, detalla lo expuesto desde la Comuna.

Esta implementación que sería una especie de pasaporte sanitario, se viene evaluando a nivel provincial y nacional pero la comuna bajo la gestión de Gonzalo Goyechea resultó ser pionera, por ser la primera localidad de la región en aplicar esta medida.

Cabe destacar que las habilitaciones a nivel provincial son: actividad deportiva en modalidad entrenamiento que realizan entre sí los deportistas de una entidad en sus instalaciones por turnos y en grupos; actividad deportiva recreativa que realizan los socios de clubes en sus instalaciones al aire libre en grupos con turnos; práctica recreativa de deportes grupales en modo entrenamiento en espacios privados por turnos y en grupos; gimnasios, natatorios y establecimientos afines por turnos y en grupos.

Al respecto el presidente comunal expresó a Sur 24: “Veíamos que cada pequeño avance que vamos haciendo lo tenemos que cuidar porque sino en cualquier momento vamos a tener que retroceder y de ahí surgió la idea de este pasaporte sanitario o control de vacunación en la localidad”.

Y explicó: “Quienes concurran a estos lugares y sean mayores de 18 años, tienen que presentar el certificado de vacunación impreso, una foto o desde el celular. Porque la vacuna no es obligatoria pero quien no se quiera vacunar por algún motivo, nosotros no lo obligamos pero no tenemos porqué compartir espacios con personas que no estén vacunadas y pueden ser transmisoras de la enfermedad”.

“Entendemos que la vacunación no es algo individual, por eso hay un montón de vacunas que son obligatorias porque en el caso de las enfermedades infecto-contagiosas uno es vehículo para contagiar”, resaltó Goyechea.

Y agregó que “además de cuidar a las personas vacunadas sirve como un incentivo para muchos que no le dan importancia o creen que no pasa nada. También es utilizar todas las herramientas que tenemos como Comuna para legislar y tratar de regular de alguna forma”.

Igualmente comentó que a partir de un relevamiento realizado con la Dirección del Samco local, hay pocas personas que aún no recibieron la vacuna anticovid; “la gran mayoría se ha anotado y ha recibido al menos la primera dosis”, a lo que agregó que instrumentar esta medida en una comunidad de entre 4.500 o 4.600 habitantes “es más sencillo que a nivel nacional o provincial, ya que de hacerlo automáticamente tendrían alguna presentación judicial”.

“Y si eso sucediera acá, de que alguien se queje que vaya a la justicia y nos obligue a no pedir el certificado; pero es raro que eso ocurra”, enfatizó el mandatario que a lo largo de la pandemia ha tomado medidas como estas para contener el avance del Covid-19 en su localidad.

Buena aceptación

Al ser consultado por la respuesta de los clubes, gimnasios y lugares de entrenamiento de María Teresa, el presidente comunal destacó la “buena aceptación” de todos.

“Nos comunicamos con ellos previamente, ahora se hace de manera formal para ver cómo nos pasarán estos datos que serán periódicos. Sobre todo a los clubes les pareció interesante y se comprometieron a trabajar en conjunto”, señaló sobre la propuesta que empezó a instrumentarse este lunes.

A su vez explicó que resulta más sencillo este relevamiento “porque contamos con dos clubes, cuatro gimnasios, una cancha de paleta, una de fútbol 5 y los talleres culturales son realizados desde la Comuna”.

De acuerdo a lo planteado, estas dos primeras semanas analizarán el efecto que causa la medida, “para ver si se justifica aplicarlo en otras actividades”.

Por otra parte aseguró que de habilitarse otras actividades “se cuidarán con los protocolos correspondientes”. Y dio el ejemplo de la posibilidad de que retorne la actividad deportiva como la Liga Venadense: “Quienes entrenen fútbol en nuestra localidad tienen que estar vacunados para ir al club pero si viene un club de Venado Tuerto nosotros no tenemos potestad de pedirle el certificado, lo que sí cuando se junten a jugar un partido habrá ciertos cuidados que los haremos respetar”.

“La vacuna debería ser obligatoria”

Así se manifestó Gonzalo Goyechea al respecto de herramienta sanitaria vigente para combatir el Covid-19. “Hay un montón de enfermedades que hicieron desastre en décadas pasadas y fueron erradicadas con vacunas, entonces creo que en este caso debería ser obligatoria pero esta especie de pasaporte sanitario es una forma de incentivar a quienes no se han vacunado y quienes tenemos cierta responsabilidad debemos que aprovechar para que esto suceda”.

Y advirtió sobre una inminente llegada de la variante Delta a la región: “Es cuestión de tiempo que llegue; creo que ya estamos a días que pueda volverse transmisión comunitaria porque ya está en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Empieza en las grandes ciudades y después se disemina a los pueblos y por eso hay que ir ganando tiempo para que se vacune la mayor cantidad de gente posible”, cerró.

Pasaporte sanitario

A principio de abril, el Gobierno nacional lanzó un pasaporte sanitario contra el coronavirus que funciona dentro la aplicación Mi Argentina. En esa credencial digital se demuestra si una persona ya ha sido vacunada o no.

La herramienta, que sirve como documento dentro del país y próximamente se usará como pasaporte sanitario para viajes internacionales, recoge información sobre la inoculación obtenida del Registro Federal de Vacunación Nominalizado.

Además, se espera que la aplicación cuente próximamente con información sobre resultados de PCR y certificados de inmunización de hijos e hijas.

Respecto a la implementación del pasaporte sanitario en Santa Fe, en declaraciones a la prensa la ministra de Salud Sonia Martorano dijo que “es probable, es algo de lo que se habla. Esta no es una vacuna obligatoria todavía pero estamos en una situación difícil con una emergencia sanitaria. La posibilidad está, veremos cuándo, cómo, para qué y con qué características”.

Desde el pasado 26 de julio en la provincia de Buenos Aires se incorporó el pasaporte sanitario, que permitirá a los comercios habilitados aumentar un 20% el aforo con personas que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Tras esta decisión, aquellos vacunados que deseen ingresar al interior de los comercios habilitados deberán enseñar un comprobante de su inoculación.

Por su lado, en la Ciudad de Buenos Aires también se contempla la posibilidad de implementar esta herramienta en la circulación y funcionamiento comercial de la Capital Federal.

Con información de Sur24.