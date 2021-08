Hallan muerto en Ucrania al activista bielorruso Vitali Shishov

Lo encontraron ahorcado en un parque en Kiev. La policía abrió una investigación por asesinato e indicó que estaban indagando si lo habían matado y si se había hecho parecer que su muerte era un suicidio.

Shishov salió a correr el lunes por la mañana, pero no regresó a casa. Sus compañeros, alertados, denunciaron su desaparición. "Rastreamos todo el bosque donde él solía correr, pero no hallamos ningún rastro de Vitali", señalaban en el canal de Telegram de la BDU, organización que presta asistencia a los bielorrusos que han huido de su país.

Investigación policial

Las autoridades no descartan un posible "asesinato presentado como suicidio"

La policía ucraniana se ha comprometido a investigar el suceso y "verificará todas la posibles versiones, incluida la de asesinato presentado como suicidio", según señala un comunicado.

Ucrania, Polonia y Lituania se han convertido en países de acogida para opositores al gobierno de Alexander Lukashenko. Todos los grupos contrarios a su gobierno han sido catalogados de organizaciones criminales y violentas, decisión que ha avivado el éxodo a los países vecinos.

La Casa de Bielorrusia en Ucrania (BDU), oenegé dirigida por Shishov, ofrecía a los expatriados asesoramiento legal y ayuda para encontrar alojamiento y empleo en Ucrania.

La noticia de su muerte llega dos días después de que la atleta bielorrusa Kristsina Tsimanuskaia acusara a su país de obligarla a retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio. La corredora, que había criticado a su federación, se encuentra ahora en la embajada de Polonia, donde ha recibido un visado humanitario.

Lo que se sabe

Amigos de Shishov informaron que recientemente lo habían estado siguiendo, señaló el lunes en un tuit el periodista bielorruso Tadeusz Gizcan.

Volunteers are still searching for Vitaly Shishov, leader of Belarusian diaspora in Kyiv, who went jogging this morning and disappeared. Police traced his phone, K9 searched the woods but to no avail. Friends say he’s been followed lately. SBU and Border guard have been informed. pic.twitter.com/ztTl7Fm0j8