Santiago Borda, participante de "La Voz Argentina", denunció a su pareja por violencia

Martes 03.08.2021 - Última actualización - 10:08

10:03

Este fin de semana estalló un escándalo en La Voz Argentina y tuvo que ver con el estado de salud de Santiago Borda, uno de los participantes más reconocidos hasta el momento.

La noticia de la internación de Santiago Borda, el carismático joven que “se compró” a los jurados de “La Voz Argentina” y que se quedó en el team Lali, sorprendió a los fanáticos del ciclo que se preocuparon por el participante.

Fue Rodrigo Lussich quien, en “Los Escandalones” (América) dio detalles de lo ocurrido al joven de Concordia que sufrió un accidente doméstico por el que tuvo traumatismos y cortes en las manos.

Con el paso de las horas, se supo que Borda fue víctima de su pareja que, preso de un ataque de celos, atacó al joven hasta lastimarlo.

Este lunes Lussich con Adrián Pallares se comunicaron con la abogada de Borda quien confirmó la versión del ataque y dejó en claro que Telefé no exigió al participante no denunciar para no afectar al show de canto.

“Esto es un contexto de violencia en el que hubo lesiones leves y todavía no tenemos carátula porque esto es muy reciente. Hay una denuncia que la hicimos hoy en el transcurso de la mañana”, confirmó Brenda Vittori desde la puerta de los tribunales de Concordia, Entre Ríos. También la mujer confirmó que esperan que la fiscal caratule la causa como “lesiones leves”.

“Esto sucedió el viernes aproximadamente a las 20, y en un principio Santiago no quiso contar nada por la situación misma”, dijo la abogada y sumó: “Él no está censurado por la producción de Telefé, por el contrario, está muy contenido. Esto fue una decisión personal, quiero aclarar eso, típico de una situación de violencia en la que (la víctima) se siente culpable”, dijo la profesional.

“No quería realizar la denuncia correspondiente, pero trabajando en conjunto con su familia y la producción, que lo contuvo desde el principio, logramos que él hoy pueda expresar y contar ante las autoridades qué fue lo que sucedió”, cerró la abogada quien agregó que el joven quedó “muy afectado” y no quiere hablar con la prensa.