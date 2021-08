https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quemas como en 2020 Tareas de coordinación para controlar y prevenir los incendios en el sur Los incendios frente a Villa Constitución están prácticamente controlados. Desde la Municipalidad de Rosario participaron de una reunión para coordinar tareas de apagado y prevención en esta zona y también en el área más cercana a la Cuna de la Bandera.

Gustavo Zignago, secretario de Gobierno de Rosario, participó este lunes de una reunión en Villa Constitución convocada por las quemas producidas frente a esta ciudad de la provincia. Estuvo el intendente de Villa, Jorge Berti, junto a autoridades de Protección Civil de la Provincia, del Manejo Nacional del Fuego, del Ejército Argentino y de Defensa Civil.

Zignago, en diálogo con Mirador Provincial, afirmó que ante el panorama de bajante marcada y con el material combustible disponible “no es de extrañar que en el futuro algunos de estos puntos ígneos se desarrollen frente a la costa de Rosario”. Según dijo el secretario, la intención de la Municipalidad de Rosario era incorporarse rápidamente a las tareas operativas y tener una coordinación programada para generar anticipadamente la prevención suficiente para abordar alguna conflictividad en la costa de Rosario. “Estar coordinados en el trabajo y disponibles para prestar ayuda en términos de infraestructura y alojamiento para todas las fuerzas vivas que están trabajando en el lugar”, expresó.

Había tres focos de incendios frente al departamento Constitución este lunes. Uno estaba controlado, otro estaba circunscripto y el restante estaba activo. Fueron más de 900 hectáreas afectadas por el fuego. “La rotación de los vientos lo hace perceptible en la ciudad de Rosario”, aseguró Gustavo Zignago. “Con un par de días tenían la expectativa de tenerlo controlado de manera definitiva. Lo que no quiere decir que no sucedan otros puntos a lo largo de todo el delta”, agregó el funcionario municipal.

En relación a las islas más cercanas a la Cuna de la Bandera, el secretario indicó: “Por el momento no hay ningún foco. Hubo uno el fin de semana a la altura de la ciudad de San Lorenzo, pero venimos monitoreando cotidianamente la costa de Rosario. No es de extrañar que en los próximos días esto suceda. Por distintas razones. Desde la cantidad de material combustible, por la bajante del río, por la escasez de agua, por el régimen de lluvias. No se esperan grandes ciclos de agua que caigan sobre la zona”. “Una mano traviesa puede hacer de esto un tema de afectación al humor de los ciudadanos para lo cual también estamos pidiendo el alerta máximo de todas las agencias del Estado, inclusive la Justicia. De así suceder haya una intervención inmediata con acciones de responsabilidades concretas”, expresó.

Con respecto a las acciones posteriores a las quemas, el secretario afirmó: “El año pasado hubo una intervención judicial en un terreno donde un empresario estaba haciendo movimientos de suelo y era una tarea expresamente prohibida por una medida cautelar dictada por la justicia federal. La actividad económica no cesa, pero el monitoreo que podemos hacer desde aquí es muy limitado”. “Esto tiene más que ver con aquellos que tienen que ejercer la custodia permanente del predio. Son las fuerzas de seguridad de la Provincia de Entre Ríos, Prefectura Naval y eventualmente las fuerzas auxiliares”, agregó.

Concluyó con el pedido reiterado por una ley de protección de humedales. “Este es un tema central de la agenda pública de nuestro país. Amerita que los legisladores se aboquen a este tema y lleven adelante la labor legislativa para preservar uno de los espacios más ricos en potencial de calidad de vida a futuro”, dijo Zignago.