Juan Sagardía busca una banca en el Senado de la Nación

El presidente de la Asociación Mutual Jerárquicos se mostró critico ante la dirigencia política, y hizo un llamado a los ciudadanos a elegir un discurso político distinto.

El presidente de la Asociación Mutual Jerárquicos, Juan José Sagardía, se postula para senador nacional por Santa Fe, en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se desarrollarán el próximo 12 de septiembre. Lo hace mediante la lista "Hagamos Santa Fe", dentro del espacio "Primero Santa Fe".

En dialogo con CyD, el dirigente se refirió a su candidatura. "Yo tengo fe en poder llegar a ser senador nacional, pero sé que para lograrlo tenemos que generar una propuesta distinta a las que conocemos, que son las mismas que hace 40 años nos gobiernan".

El candidato se mostró preocupado por el futuro de la Argentina, tal como se ve reflejado en los jóvenes, que son cada vez más los que deciden emigrar hacia otros sitios del mundo en busca de estabilidad sustentable, y nuevas oportunidades. "La decadencia que tenemos nosotros en nuestro país, es el resultado de los que gobernaron y los que forman parte de la oposición", expresó Sagardía.

En este sentido, remarcó la importancia en estos tiempos de que el ciudadano pueda elegir un discurso político distinto. "Hoy, los que somos minoría y somos independientes, necesitamos pedirle a la gente que cambie el voto, que deje de votar a las mayorías y vote a las minorías".

Transformar el país

El dirigente aseguró que un plan económico nunca va a funcionar "si no bajamos los impuestos y los intereses bancarios, y no hacemos una reducción de gastos en el Estado nacional, provincial y municipal. No tenemos solución, porque tenemos los subsidios. ¿Cómo es posible que haya tanta gente que no trabaja porque tiene un subsidio?. Un país no puede funcionar así, sumado a ello que el 50% de la población trabaja en negro", argumentó.

"Yo estoy convencido de poder generar un cambio, y sé que vamos a ser minoría, no tengo dudas, porque no vamos a romper la mayoría que existe, pero va a ser una minoría con ideas distintas", finalizó.