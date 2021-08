Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.08.2021 - Última actualización - 15:17

15:15

Las deudas

JUAN R. BELL

"Vamos a pruebas concretas. ¿Cuánto debe el país, o sea todos nosotros, al exterior? Por lo poco que sabemos, serían cerca de 200 mil millones de dólares, más 20 mil millones que los robamos y los saldos comerciales ante varios países. Cuando nos endeudamos con Estados Unidos, anteriormente con Inglaterra, eran los gritos callejeros de 'Yankees go home'. Cuando hoy vamos camino a ser fagocitados y colonizados por China, ¿qué diremos?, ¿amarillos a tu tierra? El país no tuvo necesidad de endeudarse, salvo por maniobras, malabares de trasnochados o ¿demasiado vivos? Las fortunas que se 'evaporaron' del Tesoro Nacional, pasando a cuentas particulares, son increíbles. Lo triste es que todos, absolutamente todos los que están, vendrán y aquí nacerán, deberán hacer frente a esa 'bestialidad' de dinero. De la libra esterlina, saltamos al dólar y ahora deberemos saltar al yuan. ¿No podríamos quedarnos en los pesos? "El que apuesta al dólar pierde"… ¡de ganar!".

****

¡¡No saquen las motos a la gente mayor!!

YOLANDA DE B° MAYORAZ

"Estoy indignadísima. Mi esposo salió a hacer un mandado al Parque Federal y estaban los señores inspectores y le sacaron la moto: fue por no tener el carnet. ¡Ahora por la pandemia no se puede sacar el carnet! Él tiene 82 años y no le pueden dar el carnet. Un pobre viejo de esa edad se tuvo que volver caminando como 30 cuadras... ¡¡¿Es esto justo?!! ¿Por qué no hacen el trabajo que realmente que deben hacer?, no sacar motos. Deberían decirle: señor, pague la multa, y punto; pero no que le saquen la moto. Los inspectores se esconden para no ser vistos, pero cuando uno pasa ahí aparecen. ¡¡¿¿Solo les interesa recaudar plata??!! Si hubiera sido un muchacho joven, vaya y pase, pero no a un anciano. Que los inspectores vayan detrás de los choros de las motos, no de los pobres viejos, con la única movilidad que tienen".

****

Sobre bellezas e inteligencias

MARIO PILO

"Cuéntase que en cierta ocasión, en Hollywood, una hermosísima estrellita ascendente le espetó directamente al gran Isaac Asimov, científico de ficción y bastante feo, que quería tener un hijo con él. Le dijo sin ambages: '¡Se imagina qué extraordinario, con mi belleza y su inteligencia!'; a lo que rápidamente Asimov replicó: 'Sí, ¿pero si es al revés?'... Hace años que la psicología y las leyes de Murphy han encontrado una casualidad con causalidad, no se sabe si genética o adquirida, muy paradojal. La mayor belleza, en cánones clásicos, no es compatible con la mayor inteligencia, también en cánones clásicos, y asimismo que estos opuestos se atraen. Hay paradigmáticos casos como Sofía Loren, Marilyn Monroe, etc. Son compensaciones de la vida; porque dice otro dicho popular: la suerte de la fea la linda la desea... O bromas de algún creador...".

****

Absurda, arbitraria decisión

UN LECTOR

"Estoy leyendo el diario y me encuentro con el análisis que están haciendo acerca de la calidad del agua que se está tomando, para potabilizar. En ese comentario surge, como es lógico, la conclusión de que el agua que se trae del Colastiné, que constituye, según la información, un tercio del total, es mejor que la que se toma de frente al club Azopardo; unos dos tercios aproximadamente. En repetidas oportunidades, he visto y he hecho algún cuestionamiento al lugar de donde se está tomando el agua cruda (me refiero al que está frente al club Azopardo). Es absolutamente irracional tomar agua de ahí, ya que es el sitio más contaminado de la ciudad de Santa Fe. He soportado retruques de profesionales de Assa, diciendo que el agua se potabilizaba con muy buena calidad. Yo no discuto eso; pero seguramente será a costa de que los santafesinos estemos ingiriendo una gran cantidad de productos químicos, mucho más que si el agua se trajera desde el Colastiné. Vaya a saber por qué acto absurdo colocaron la bomba definitiva ahí. Eso se colocó como emergencia, durante la creciente del año 82, cuando se derrumbó el Puente Colgante. Pero, lamentablemente, como pasan las cosas en este país, lo de emergencia quedó para siempre. Y ahí han hecho un cruce nuevo de la avenida Alem, etc., etc., lo que da a pensar que definitivamente vamos a seguir tomando agua de ese lugar contaminado, el menos indicado en donde poner una toma de agua. Cualquier analista sabe que en una ciudad como esta se debe tomar aguas arriba no de abajo. Aguas arriba, de donde viene más limpia, menos contaminada; no aguas abajo, donde se junta la mugre y contaminación. Absurda decisión la de poner la toma en ese lugar. También la hidróloga Rosana Hämmerly, investigadora de la FICH UNL, que se expresa en este artículo que estoy citando, del día 29, hace un cuestionamiento similar, quizás no tan categórico como el que estoy haciendo. Yo creo que esa decisión fue muy arbitraria, poco consensuada y discutida, con los múltiples centros ingenieriles que tenemos en esta ciudad".