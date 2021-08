https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 41 años (igual que Scola), el pivote español de 2.13 de altura dijo adiós al seleccionado. Lo mismo hizo su hermano Marc (de 36 años y 2,11 de altura). Excepto la medalla olímpica de oro, ambos ganaron todo en el planeta básquet.

"Es momento de una nueva generación" Pau Gasol se retiró de la selección española

El pivote español Pau Gasol explicó este martes que su retiro del seleccionado se debió para que una "nueva generación se suba" tras su quinto Juego Olímpico, que finalizó en los cuartos de final de Tokio 2020 en la derrota contra Estados Unidos por 95 a 81 en Saitama.

"Hemos tenido una gran suerte, pero es el momento de dejar a la nueva generación que se suba, que disfrute y que tengan su propia experiencia", comentó el mayor de los hermanos Gasol en diálogo con el diario deportivo de su país Marca.

"Independientemente del resultado final es el último partido con este gran equipo. Una lástima no haber podido ganar. Ahora toca desconectar y hablar con la familia si merece la pena seguir jugando al baloncesto o si debería dar un paso a un lado a otros desafíos", continuó el exinterno de Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs en la NBA, entre otros, de 41 años y 2,13 de altura.

Pau, al igual que su hermano del medio, Marc, decidió irse del seleccionado luego de su quinto desafío olímpico, que lo dejó como tercer goleador histórico de la competición.

"Es el momento del reconocimiento a este equipo después de tantos años. Nos gustaría haber ganado todos los campeonatos y todas las medallas, pero no funciona así. Muy orgulloso del equipo y agradecido por volver a estar aquí después de lo que he pasado y eso ya es un gran éxito. Ya tendremos tiempo de mirar atrás y digerir todo. Me habría gustado ganar a Estados Unidos porque habría sido algo extraordinario", reconoció el ahora interno de Barcelona de España.

La gran espina de Pau Gasol terminó siendo el oro olímpico, algo que se le negó en reiteradas ocasiones aunque se llevó dos de plata (Beijing 2008 y Londres 2012) y una de bronce (Río de Janeiro 2016).

Además, el pivote conquistó el Europeo en 2009, 2011 y 2015, y fue segundo en 2003 y 2007. Y en dos ocasiones se consagró campeón mundial: en Japón 2006 -eliminó a la Argentina en semifinales- y China 2019 -en la final contra el conjunto nacional-.

Por su lado, Marc Gasol (de 36 años y 2.11 de altura) también tomó contacto con la prensa y contó: "Es el momento de bajar de la atracción a la que hemos subido hace muchos años. Hemos tenido una gran suerte, pero es el momento de dejar a la nueva generación que se suba, que disfrute y que tengan su propia experiencia".

En el caso de Marc, que estuvo 15 años en el seleccionado, también sumó las doradas en los mundiales y salió bicampeón europeo en 2009 y 2011. En su haber se irán las dos plateadas de Beijing 2008 y Londres 2012.