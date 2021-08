Anita Pauls confesó que fumó marihuana durante su embarazo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de las críticas que recibió Julia Mengolini por consumir cannabis estando embarazada, la actriz contó su experiencia al hacer lo mismo para sentirse mejor.

Después de las críticas que recibió Julia Mengolini por consumir cannabis estando embarazada, la actriz contó su experiencia al hacer lo mismo para sentirse mejor.

Radicada en Estados Unidos junto a su pareja y su hija, a la que dio a luz en junio 2021, Anita Pauls contó cómo vivió el embarazo lejos de su hogar y como hizo para atravesarlo al consumir marihuana.

A mediados de 2020, Julia Mengolini estuvo en el centro de la polémica después de confesar que había fumado cannabis para sentirse bien: "Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el ort... todo el embarazo porque me resultó curativa".

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, la actriz reveló que hizo lo mismo que la periodista al gestar a su hija a la que llama "Bendi" y expresó que nadie puede juzgar a ninguna madre.

“Me parece que cada mujer vive el embarazo como puede y que nadie es nadie para juzgar a otra persona, de última no lo hagas, son las cosas de la vida y yo en el primer trimestre sufrí un montón las náuseas y vaporizarme me hacía bien”, comenzó la intérprete en el vivo de Instagram