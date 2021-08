https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.08.2021 - Última actualización - 1:49

1:46

El coreógrafo se mostró positivo a pesar de la difícil situación que atraviesa luego de sufrir la inflamación de “uno de los tumores de la parte motriz”.

En la Fundación Salud Aníbal Pachano contó que volverá a iniciar un tratamiento de quimioterapia: "Me interno para estar tranquilo" El coreógrafo se mostró positivo a pesar de la difícil situación que atraviesa luego de sufrir la inflamación de “uno de los tumores de la parte motriz”. El coreógrafo se mostró positivo a pesar de la difícil situación que atraviesa luego de sufrir la inflamación de “uno de los tumores de la parte motriz”.

Este martes, de visita por el living de Intrusos (América) el coreógrafo y campeón de Corte y Confección Famosos (El Trece) contó que decidió volver a internarse para comenzar un nuevo tratamiento.

“Se me inflamó uno de los tumores de la parte motriz. No sabemos por qué, pero se volvió a despertar. Entonces, empecé un tratamiento y durante algunas semanas voy a internarme para que me coloquen el medicamento. La verdad es que me interno para estar tranquilo, para que el medicamento entre perfecto y esté controlado”, contó en el programa conducido por los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Asimismo, el papá de Sofía Pachano también reveló que la semana próxima, precisamente el martes, empezará con “otro período de quimioterapia con un remedio que logró hacer desaparecer cosas que estaban en el organismo, como por ejemplo en el pulmón. Ahora, en el pulmón no figura nada, solo esta inflamación”, contó.

El ex jurado de ShowMatch contó que se dio cuenta de que algo en salud no estaba bien, ya que en los últimos días notó que las cosas se le caían de las manos. “Primero pensé: ‘¡Qué tonto!’, hasta que después pensé que algo podía no estar bien. Yo, en realidad, había empezado un tratamiento que se interrumpió cuando me fui a Chile y porque después apareció una neumonía bilateral”, dijo y contó acerca del devenir de su salud: “El medicamento provoca una bronquitis, tenía como una tos seca. Está un poco confuso todo porque tuve Covid, que tiene sus cosas, y quizás quedó inflamado. Me pongo siempre positivo y le transmito a la gente que hay que ser divertido. Hay que poner música, me divierto con ciertas cosas. Eso ayuda a salir adelante”, dijo.

A la vez, Pachano admitió que va a volver a tratarse en la Fundación Salud. “Es un lugar al que fui durante mucho tiempo y en el que me armonizaron junto con todo el equipo médico. Ahí me conecté con el amor. Me hizo muy bien y está bueno volver”, contó.