https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.08.2021 - Última actualización - 7:42

7:40

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la modificación a la Ley del Impuesto a las Ganancias que fue aprobada el mes pasado por el Congreso

Reforma de la ley Se oficializaron los cambios de Ganancias y Bienes Personales El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la modificación a la Ley del Impuesto a las Ganancias que fue aprobada el mes pasado por el Congreso El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la modificación a la Ley del Impuesto a las Ganancias que fue aprobada el mes pasado por el Congreso

El Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial la modificación a la Ley del Impuesto a las Ganancias que fue aprobada el mes pasado por el Congreso con el objetivo de establecer medidas de incentivo de carácter tributario, a los fines de fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos.

La modificación plantea la exención del impuesto a las Ganancias de los intereses de los depósitos en pesos con cláusula de ajuste (por ejemplo, plazos fijos UVAs) y del rendimiento de las colocaciones en instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva.

La iniciativa, que fue aprobada el 2 de julio pasado por Diputados y el 15 de julio tuvo la sanción definitiva del Senado, también modifica el impuesto sobre los Bienes Personales.

La propuesta surgió a partir de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de 2020 que prevé la incorporación de nuevas exenciones, con vigencia a partir del período fiscal 2021, las cuales tienen como propósito incentivar mediante la política fiscal las inversiones en moneda nacional.

Las nuevas exenciones son aplicables a las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional que sean colocadas por oferta pública.

De esta forma, quedan exentos los intereses por plazos fijos adjustables por UVA que actualmente se encuentran gravados como así también otros intrumentos a crearse en el futuro.

Impuesto sobre los Bienes Personales: cambios

Se incorporan las siguientes exenciones:

Las obligaciones negociables emitidas en moneda nacional que cumplan con los requisitos del artículo 36 decla Ley N° 23.576.

Los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

Las cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 24.083, y los certificados de participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros constituidos en los términos del CCCN, que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la CNV, y cuyo activo subyacente principal este integrado, como mínimoen el porcentaje que determine la reglamentación, por determinados depositos y bienes exentos del impuesto sobre los bienes personales.

En la práctica, estas exenciones implican un beneficio económico que puede ir desde $ 0 (para quien no tributa bienes personales por no superar el mínimo no imponible) hasta un 1,25% de la inversión conforme la alícuota a la que se debería tributar el impuesto.

Se aclaró en la ley que "no se tendrá por cumplido" el porcentaje que se definirá en la reglamentación, si se produjera una modificación en la composición de los depósitos y bienes que los disminuyera por debajo de ese porcentaje, "durante un período continuo o discontinuo de, como mínimo, 30 días en un año calendario o el equivalente a la proporción de días considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes o certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria hasta el 31 de diciembre".

Ganancias: en septiembre subiría el piso de $ 150.000

Paralelamente, el Gobierno analiza la posibilidad de elevar en septiembre el piso a partir del cual los trabajadores comienzan a pagar el Impuesto a las Ganancias. El decreto se publicaría en este mes y elevaría el piso que actualmente es para sueldos brutos de hasta $ 150 mil mensuales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había anticipado que se iba a elevar el mínimo no imponible. La decisión se da por la reapertura de paritarias, a fin de evitar que se perjudiquen 1,2 millón de trabajadores.

La modificación a la ley del Impuesto a las Ganancias aprobada en abril pasado permite considerar las nuevas pautas salariales y el Gobierno tiene la facultad de actualizar el piso sin volver a pasar por el Congreso. Ahora resta conocer cuál será el monto del nuevo piso.

​