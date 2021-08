Stephen Curry seguirá en Golden State Warriors con un contrato de 215 millones de dólares

Stephen Curry renovó contrato con la franquicia californiana de la NBA Golden State Warriors por 215 millones de dólares. El mismo tendrá una duración de cuatro años, descartando por completo la posibilidad de un traspaso a Los Angeles Lakers.

El base nacido en Akron, estado de Ohio, hace 33 años, firmó un nuevo contrato con el equipo con el que ha sido tres veces campeón de la NBA y con los 215 millones de dólares Curry se convierte en el primer jugador de la historia en rubricar dos contratos por encima de los 200 millones.

Curry, quien durante la próxima temporada todavía cobrará 45,8 millones de su anterior contrato, ganará más de 260 millones garantizados en los próximos cinco años, señaló ESPN en Estados Unidos.

ESPN story on Steph Curry agreeing on a four-year, $ 215M contract extension with the Warriors: https://t.co/02D9mpkbuQ