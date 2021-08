Para Calvo Arrázola, "Vignatti es el presidente más grande de toda la historia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo dijo el Dr. Ricardo Calvo Arrázola, abogado fanático sabalero que sigue adelante la conocida y denominada "Causa Lerche". Además dijo: "A mí no me sale criticarle absolutamente nada a Vignatti".

El doctor Ricardo Calvo Arrázola, fanático sabalero y responsable de la llamada "Causa Lerche", pasó por los micrófonos de "La Tercera de Ricardo Porta" por Radio Gol FM 96.7 y valoró la actual conducción dirigencial encabezada por José Néstor Vignatti. "Fui opositor en su momento, pero cuando un dirigente consigue lo que hizo Vignatti, me rindo a sus pies. ¿Qué vamos a reprocharle? Tiene su forma de ser, de negociar, y de ganar, porque con Colón logró todo", expresó.

El conocido abogado, hincha de Colón desde la cuna, amplió su idea acerca de la figura de José Vignatti afirmando: "Podemos hacerle miles de críticas, pero logró que Colón pase de ser un club más del Interior, a ser uno de los grandes del país. Todo desde el ' 93 a hoy. Me rindo a los pies del más grande presidente del club en su historia. A mí no me sale criticarle absolutamente nada a Vignatti yo soy hincha de Colón y un tipo que logró lo que logró... yo no le puedo criticar nada".

Finalmente, el mismo Calvo Arrázola agregó: "Colón siempre fue un club levantado por los socios, Colón nunca tuvo un millonario como si tuvieron otros, un millonario que los banque y sea acreedor de su club... eso nunca tuvo Colón".

Hablando del Mundo Colón y declaraciones, el que se hizo escuchar fue Cristian Ferreira, todo-campista de 21 años: llegó a préstamo de River Plate y marcó un golazo de tiro libre el fin de semana contra Godoy Cruz en el Cementerio de los Elefantes: "Estando en River pudimos lograr un montón de cosas, me tocó la posibilidad de llegar a Colón y salir campeón. Con Edu (Domínguez) hablo siempre. Me apaña mucho, me dice que trate de disfrutar. Capaz que Marcelo (Gallardo) te exige más y tiene otras formas o cosas que exigirte. Son formas distintas. Ha demostrado lo que ha logrado y ganado. Le tengo mucho respeto, se merece lo mejor y es una gran persona", expresó en una entrevista con el programa radial "Cómo Te Va".

Por otro lado, se refirió al nivel de Jorge Carrascal, con quien tiene una gran relación, y comparó a Luis Miguel Rodríguez con Matías Suárez. "Yo soy amigo de Jorge (Carrascal). Para mí es un fenómeno, es el mejor del plantel de River, todo el mundo sabe lo que es él como jugador y como persona. Tal vez le está costando la adaptación", declaró. "El Pulga y Mati (Suárez) son dos jugadores increíbles. Han dejado su huella en el fútbol argentino. Mati es un fenómeno, no sólo en lo futbolístico, sino también en lo personal, es una persona bárbara. En lo futbolístico te hace todo más fácil, le tengo un gran aprecio", añadió.

"Yo era fanático de Ortega de chico. Tengo fotos como alcanza-pelotas. Siempre me dio vergüenza sacarme fotos con él, se ha acercado a hablar conmigo y yo me ponía nervioso, no sabía qué responder, ja. Messi es un crack, no hay más qué decir. No lo conocí, estuve de alcanza-pelotas, lo veía pasar y me sorprendía cómo volaba, iba en el aire con la pelota pegada al pie", aseguró.

"En River el que más me aconsejaba era Zuculini. Es muy acelerado en todo, cuando hace un gol abraza a los compañeros y los ahorca, ja. Sueño con tratar de superarme día a día y llegar lo más lejos posible. Disfrutar en dónde estoy y hacerlo de la mejor manera", concluyó el ahora jugador de Eduardo Domínguez en el Colón Campeón.