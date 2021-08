https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.08.2021 - Última actualización - 11:55

Estados Unidos

The Offspring despidió a su baterista por no vacunarse contra el coronavirus

La noticia ha sido confirmada por Pete Parada en su Instagram. La banda, hasta el moemnto, no hizo declaraciones al respecto

Horas después de que se conociera que Estados Unidos alcanzó su meta de vacunar al 70% de los adultos con un mes de retraso, la reconocida banda norteamericana 'The Offspring' le acaba de pasar factura a uno de sus músicos por no inocularse. El baterista newyorkino Pete Parada, que había llegado al grupo hace 14 años, publicó en las últimas horas un sentido mensaje en Instagram contando que fue despedido tras no vacunarse contra el coronavirus. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pete Parada (@peteparada) "Dado que estoy imposibilitado para cumplir con lo que parece convertirse en un mandato de la industria y que recientemente se decidió que no soy seguro para estar cerca, ni en el estudio, ni de gira; no me verán en los próximos shows que vienen", manifestó refiriéndose a la situación. 'Face to Face' y 'Saves the Day', resaltó que su decisión de no vacunarse se sostiene en su complicado historial médico y los consejos de su doctor personal. "Contraje el virus hace más de un año, fue leve para mí, así que estoy confiado de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación debido al síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida". "Desafortunadamente para mí (y mi familia, que anhela tenerme con vida por mucho más tiempo), los riesgos superan con creces los beneficios", remató. El síndrome que refiere tener el ahora ex baterista de 'The Offspring' se trata de una dolencia rara que afecta considerablemente el sistema inmunitario y las células nerviosas del cuerpo. Tenés que leer El Lollapalooza reunió 400.000 personas en Estados Unidos Tal cual informó el mes pasado 'The New York Times', su extraña relación con las vacunas viene desde una campaña de vacunación contra la gripe porcina en 1976, cuando la inoculación habría sumado tan solo un caso adicional de Guillain-Barré por cada 100.000 personas vacunadas. Sin embargo, según la agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, (FDA, por su sigla en inglés), hasta el momento no hay pruebas suficientes para establecer que la vacuna contra el coronavirus pueda ocasionar la enfermedad. Finalmente, Parada cerró su mensaje reafirmando que no tiene ningún sentimiento negativo hacia la banda y que, tanto ellos como él, están haciendo lo que creen correcto. Hasta el momento, 'The Offspring' no se ha manifestado.

