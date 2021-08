Ben Hur crece en infraestructura

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el marco del 81º aniversario de la institución, el Club Sportivo Ben Hur de Rafaela concretó un viejo anhelo: la construcción de un nuevo gimnasio.

El club Ben Hur de Rafaela inauguró un nuevo espacio debajo de la tribuna popular del Estadio "Néstor Zenklusen", el "Gimnasio Sur". El acto fue encabezado por el presidente, CPN Adrián Zenklusen, quien estuvo acompañado por los integrantes de la Comisión Directiva. También participaron integrantes de subcomisiones, socios, profesores, simpatizantes, autoridades municipales y periodistas.

Este nuevo espacio tendrá una superficie de aproximadamente 300 metros cuadrados. Podrá ser utilizado por deportistas, socios y también por el público en general que quiera realizar una actividad física. Dispondrá de dos sectores de vestuarios y baños, uno exclusivo para varones y el restante para mujeres.

En el inicio del acto, Adrián Zenklusen tomó la palabra, "hace cinco años se venía con la idea de querer construir un gimnasio por debajo de la tribuna, un lugar que la Institución tenía inutilizado. El objetivo era inaugurarlo el año pasado como parte del 80º Aniversario de Ben Hur, pero la pandemia nos generó complicación para poder hacerlo. Gracias al trabajo dirigencial, hoy si nos encontramos con la posibilidad de poder inaugurar esta obra en el marco del 81º Aniversario".

Luego destacó, "la construcción del gimnasio tuvo un costo aproximado de $ 7.000.000, donde el 85% de la inversión fue realizada con recursos propios del Club. Los trabajos para concretar esta obra contaron con el acompañamiento de las subcomisiones y también de los padres, aportando su trabajo en las diferentes actividades que realiza el Club".

Además mencionó, "Ben Hur, hoy, es una Institución ordenada, que no solo busca brindarle servicios a sus socios, a sus deportistas, a sus niños, es mucho más que eso. Los clubes trascienden los barrios, los clubes son un factor esencial en el desarrollo de una ciudad. Articulando políticas en conjunto con el gobierno municipal, Ben Hur, y las demás Instituciones, son esenciales para que nuestros chicos puedan tener un futuro promisorio".

Luego resaltó el trabajo que se realiza en la BH y lo que se viene, "en el transcurso de los años, fue muy importante la inversión y el crecimiento que tuvo el Club. En los próximos meses, Ben Hur tiene proyectado realizar una inversión que ronda los $ 2.000.000 con el objetivo de tener una Colonia de Verano más acorde para los niños".

Finalizando comentó, "esto no es obra de una sola persona, es a través de un trabajo en conjunto que vienen desarrollando dirigentes, profesores, subcomisiones, padres, allegados y también con la participación del municipio. Con quien a pesar de que podamos tener diferencias, siempre se han mostrado abiertos al dialogo, a buscar alternativas".

Como cierre, el Presidente de la Institución le dejó un mensaje de invitación para participar de este nuevo gimnasio, "invito a la comunidad en general, deportistas, socios, a que vengan a la Institución. Hoy las instalaciones que inauguramos son únicas, con un equipamiento totalmente nuevo y profesores altamente capacitados".

Tras las palabras de Adrián Zenklusen, el Intendente de la Ciudad, Arq. Luis Castellano, y el Subsecretario de Deportes, Ignacio Podio, entregaron un presente a la Institución. Luego tomaría la palabra Luis Castellano, "es un placer estar en esta inauguración, acompañar a este Club, también a Adrián Zenklusen y a todos los integrantes de la Comisión Directiva, que tanto esfuerzo han hecho, fundamentalmente este último año y medio, en el medio de una pandemia y de una situación tan crítica como nos ha tocado vivir a todos".

Luego mencionó su admiración por la BH, "este es el Club de mi barrio, aquí está la pileta donde hicieron la colonia mis hijos, las canchas donde se educaron en el deporte y aprendieron lo que es el vínculo con amigos. No me equivoque en mandar a mis hijos al Club, porque hoy los amigos más entrañables los hicieron en este lugar y además generaron importantes valores que quedaron arraigados en ellos. Esto yo lo tengo que agradecer, a Adrián quien hoy esta como presidente, a su Papá que estuvo antes, y a todas la Comisiones Directivas que pasaron. Los clubes tienen valores para que la comunidad crezca sana, que los chicos estén en el Club y no en la calle. Nosotros como municipio vamos a estar siempre acompañando".

Como cierre, se expresó sobre la problemática que genera el Canal Sur en la Institución, "estamos trabajando con el Gobernador para poder sellar una herida que tiene el Club en el medio de su predio, el Canal Sur. Hoy es algo que divide en dos partes al Club y que genera mucha peligrosidad para tantos chicos que vienen. Estamos con toda la intención de poder, junto con el Gobernador, tener la licitación antes de fin de año para que la Institución tenga un saneamiento definitivo transformándose en un solo predio".

El acto tuvo continuidad con la bendición de las nuevas instalaciones a cargo del Padre Alejandro Sola. Luego, se realizó el tradicional corte de cintas con la participación del Presidente, CPN Adrián Zenklusen, el Vice-presidente 1º, Dr. Alberto Trevisonno, el Vice-presidente 2º, Marcos Ibañez, y el Intendente de la Ciudad, Arq. Luis Castellano.

Los profesores

La actividad en el "Gimnasio Sur" estará coordinada por el Profesor César Bessone. Quien estará acompañado por los profesionales, Lucas Barale, Rodrigo Alemandi, Claudia Burgos y Martina Meurzet.

Horarios y actividades

El "Gimnasio Sur" estará abierto de lunes a viernes, de 7:30hs a 21:30hs. Tendrá un seguimiento personalizado y supervisado por profesores de educación física. Las actividades serán, entrenamiento personalizado, entrenamiento específico para deportistas, rutinas para rehabilitaciones musculares, circuitos funcionales, circuitos de fuerzas, medición de fuerza, potencia, velocidad y aceleración, mediante equipamiento iso-inerciales (software de medición). También se realizará la actividad entrenamiento funcional, será los días, martes y jueves, en tres horarios, 6:30hs, 14hs y 19:30hs. Además de las actividades que se realizan dentro del gimnasio, también se utilizará un sector del camping para diferentes trabajos.

Las inscripciones

Para inscribirse en el "Gimnasio Sur", los interesados deberán comunicarse con la Secretaría de la Institución, Ituzaingó 1125, te. 504400/504403, mail infobh@ciudad.com.ar, de lunes a viernes de 8hs a 12hs o de 16hs a 20hs.

Avances en el depósito

En el mismo sector donde esta el "Gimnasio Sur", se sigue avanzando con la construcción del depósito que se ubicará también por debajo de la tribuna popular, sector que tendrá una superficie de aproximadamente 75m². Además, se trabaja en los nuevos baños para varones y mujeres que serán de uso exclusivo para los espectadores que se ubiquen en la tribuna popular del estadio de fútbol. Con esto, los baños que antes eran utilizados por los simpatizantes, pasarán a ser de uso exclusivo del camping, logrando una mejora del servicio que se brinda en esa área del Campo de Deportes.