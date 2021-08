Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Absurdas contradicciones

VECINOS DEL FONAVI CENTENARIO

"En barrio Centenario tenemos un caño de agua potable que está perdiendo, en la Manzana 9 del Fonavi. Ya va a hacer 3 meses que pierde las 24 horas del día y Assa, a pesar de los constantes reclamos de los vecinos, no vine a solucionarlo. Debido a la bajante del río Paraná se le pide a la población cuidar el agua, a través de los medios de comunicación; pero a Assa, lo visto, no les importa nada...".

Semáforo peatonal

MARÍA DEL CENTRO

"Escribo al diario para, a través de sus páginas, pedirle al Sr. intendente que ponga un semáforo peatonal en la esquina de San Luis y Alem. Cruzo seguido por allí, y es imposible. Uno tiene que adivinar cuándo puede atravesar la bocacalle o si van a arrancar los autos y lo van a pisar. El asunto es simple. Entre el triángulo que forman las calles Alem, La Rioja y San Luis y la plaza de las Palomas, se cruza por la senda peatonal marcada sobre calle San Luis, pero el semáforo está sobre la esquina de la plaza, y no hay forma de ver sus luces si uno es peatón y pretende atravesar la bocacalle sobre la senda peatonal. Se solucionaría fácilmente con un semáforo peatonal. Por allí circulan muchas personas, algunas con niños que van a la plaza. Sería bueno que coloquen la señalización adecuada. Muchas gracias al diario por publicar mi mensaje".

Aguas cloacales en la esquina

VECINOS DE EL POZO

"Tenemos agua cloacal en Marta Samatán y Jiménez Assua, en esa esquina. Es recurrente este problema. Los vecinos estamos cansados y ya no sabemos qué hacer para que esto no se repita más. Assa tendría que hacer un estudio sobre el sistema cloacal del barrio y solucionarlo de raíz. No puede ser que cada dos por tres estemos con este problema en las calles. Es un terrible foco de contaminación y es indigno vivir con aguas servidas en el frente de nuestras casas. Gracias por el espacio".

Volver al país

RICARDO A. QÜESTA

"A las autoridades de JxC: es imprescindible y de urgencia que se exija al gobierno nacional que no obstaculice el retorno de Macri al país. Él no salió de vacaciones como afirma el gobierno, sino que fue a Europa a presentar su libro y a cumplir tareas como presidente de la fundación FIFA. Macri está vacunado y además respeta el protocolo y siempre cumplió el aislamiento obligatorio toda vez que salió al exterior. Si se le permite el regreso al ex ministro Bullrich porque según aducen, viajó a EE.UU. para hacerse un tratamiento médico, también hay que autorizar el regreso de Macri porque desde el punto de vista sanitario el riesgo es el mismo cualquiera sea el motivo del viaje. También hay que permitir el regreso de miles de argentinos varados en el extranjero que están viviendo en condiciones deplorables, casi infrahumanas. Al regreso al país, hay que supervisar si usan barbijos adecuados y si no tienen o son inadecuados, proveerles barbijos y exigirles el aislamiento obligatorio en hoteles o en su domicilio y que sus familiares usen barbijo dentro y fuera del hogar, con control riguroso de ese aislamiento por parte de las autoridades y de sus vecinos, con severos castigos si no lo cumplen. No se debería permitir la salida al exterior a ningún argentino, sino se garantiza su regreso y estar organizados para exigir un estricto cumplimiento de los protocolos".

A la ciudadanía

MARIO PILO

"La pésima gestión de la pandemia, con sus tragedias colaterales, de pérdida, por 2 años ya, de la educación y la economía, significa claramente la sanción constitucional de mal desempeño de las funciones y juicio político. Hicimos presentaciones en Santa Fe, como se ha hecho en otras provincias, sobre el vacunatorio vip, rechazado. Razón: es inmoral, inético, pero no ilegal, como si el derecho no fuera un estatus moral y ético para el gobierno de una sociedad. Por este fallo y otras denuncias por corrupción rechazados, hemos pedido enjuiciamiento de los miembros del inconstitucional Ministerio Público de la Acusación, rechazado por inexistencia de delito. Y así seguimos. La carta de la funcionaria Nicolini al Kremlin solo blanquea lo ya sabido: que nuestra vacunación nacional o era geopolítica del corrupto Ginés, de la Cámpora, o no era. La también inmoral Justicia injusta mira para otro lado. Seguimos teniendo el gobierno que nos merecemos y que se nos parece, como sociedad cobarde. Mientras no funcione la Justicia, la gente se levantará cada mañana con una vana esperanza y se acostará cada noche con una angustiosa decepción".