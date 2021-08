Controversia y reclamo por las 'súper zapatillas' que baten récords mundiales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.08.2021 - Última actualización - 18:00

17:58

Muchos competidores en Tokio 2020 alzaron la voz para manifestarse sobre el asunto. Usain Bolt había advertido al respecto con anterioridad al comienzo de la cita en la capital japonesa.

En las últimas horas se generó controversia y reclamo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, específicamente en el atletismo. Es que luego de que hayan habido una gran cantidad de nuevos récords mundiales en las distintas pruebas, algunos atletas alzaron la voz al respecto asegurando que estas marcas podrían deberse a las súper zapatillas que se vieron en la pista de la capital japonesa.

La polémica se generó en la final de los 400 metros con vallas, en los que el noruego Karsten Warholm batió el récord mundial al terminar la prueba en apenas 45.94 segundos, convirtiéndose así en el primer hombre en bajar de los 46 segundo en dicha prueba. Cabe recordar que hace unos meses había registrado en Oslo un tiempo de 46.70 segundos.

Qué hay detrás de las zapatillas 'Super Spikes' de Nike y el "efecto trampolín" que está pulverizando récords en los JJ.OO. de Tokyo https://t.co/TzjuWYxCMn pic.twitter.com/YDATDFVSkJ — xataka (@xataka) August 4, 2021

No obstante, lo más increíble es que el estadounidense Rai Benjamin, que se quedó con la medalla plateada, se quedó a nada de también bajar de los 46 segundos, pues registró 46:17, es decir, menos tiempo que la marca que estaba vigente hasta principios de año que estableció el estadounidense Kevin Young en los Juegos de Barcelona 1992 y que era de 46.78.

De acuerdo con varios expertos, la tecnología usada en el calzado de los atletas es la responsable de que se pueda romper una marca que llevaba casi 30 años de vigencia en al menos cuatro veces en el ultimo año. “Si pones un trampolín allí, creo que es una mier... Creo que le quita credibilidad a nuestro deporte. No veo por qué deberías poner algo debajo de un zapato de carrera”, mencionó a AFP Warholm sobre las súper zapatillas de Nike.

Por su parte, Benjamin se dio tiempo para defender sus logros en la pista, esto tras las criticas recibidas sobre el calzado que usa en las competencias: "La gente dice que es la pista, las zapatillas... Usaré zapatos diferentes y seguiré corriendo rápido. Realmente no importa, con toda honestidad. Quiero decir, hay algo de eficiencia en el zapato, no me malinterpreten, y es bueno tener una buena pista, pero nadie en la historia saldrá y hará lo que acabamos de hacer, nunca".

Las advertencias Bolt

Usain Bolt, una de las leyendas del atletismo, ya se había referido a este tema, incluso en una entrevista con The Guardian afirmó que si hubiera usado zapatillas con tecnología hubiese sido “mucho más rápido” y que incluso habría completado los 100 metros “por debajo de 9.5 segundos seguro".

“Cuando me lo dijeron, no podía creer que esto fuera a lo que habíamos llegado. Que realmente estamos ajustando las puntas a un nivel en el que ahora les está dando a los atletas una ventaja para correr aún más rápido. Es extraño e injusto para muchos atletas porque sé que en el pasado (los fabricantes) realmente lo intentaron y el organismo rector dijo: ‘No, no se puede’”, criticó.